Kolejne start-upy z szansą na rozwój

26 kwietnia wystartowała czwarta edycja MIT Enterprise Forum Poland, jednego z największych programów wspierających rozwój start-upów technologicznych w Polsce.

Spośród niemal 250 firm, które aplikowały do programu, zespół polskich i międzynarodowych ekspertów wybrał 21 młodych spółek rozwijających unikalne technologie dla branży finansowej, energetycznej, rolniczej, ochrony zdrowia oraz przemysłu 4.0. Firmy zakwalifikowane do programu wezmą udział w akceleracji realizowanej w oparciu o know-how Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki zaangażowaniu w projekt takich partnerów jak PKO Bank Polski, polskie start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów, ale także mogą liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na innowacje i z uwagą śledzimy postępy w doskonaleniu start-upów biorących udział w programie, licząc na wyłonienie z ich grona technologii możliwych do wdrożenia w banku – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Kolejne pięć start-upów w ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” Spośród 21 najlepszych start-upów technologicznych 4. edycji MIT Enterprise Forum Poland, pięć otrzymało szansę rozwoju w ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Start-upy, które będą rozwijane przy wsparciu mentorów PKO Banku Polskiego to:

BillTech – platforma do automatycznego opłacania rachunków, a także ich optymalizacji poprzez wyszukiwanie korzystniejszych warunków u dostawców. LegalUP - platforma typu marketplace pozwalająca na wybór odpowiedniego prawnika do konkretnej sprawy. CallBee - aplikacja umożliwiająca dużym społecznościom pracę zdalną m.in. z zakresu telemarketingu, ankiet i callcenter, za pośrednictwem smartfonu. Swarmcheck – narzędzie do wyboru użytecznych informacji, umożliwiające łatwiejsze gromadzenie wiedzy i jej ocenę poprzez wykorzystanie potencjału inteligencji zbiorowej w otoczeniu klienta. Sharelock – platforma pozwalająca na zawieranie i zarządzanie smart kontraktami wykorzystując technologię Blockchain.

Celem programu MIT Enterprise Forum Poland jest przyspieszenie rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Początkujący przedsiębiorcy zyskują m.in. dostęp do zaplecza technicznego i technologicznego partnerów projektu, międzynarodowego grona mentorów i ekspertów, a także wsparcie rynkowych liderów takich jak PKO Bank Polski.

Program akceleracyjny realizowany przy wsparciu PKO Banku Polskiego pozwolił do tej pory rozwinąć skrzydła siedemdziesięciu start-upom, z których dwadzieścia dwa współpracowały bezpośrednio z bankiem nad rozwojem swoich produktów. W czwartej edycji, młodzi przedsiębiorcy którzy zakwalifikowali się do programu, zawalczą także o nagrodę w konkursie CVC Young Innovator Awards - 100 tys. zł na rozwój biznesu.

PKO Bank Polski wspiera rozwój innowacji

W ramach „Let`s Fintech with PKO Bank Polski” bank poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia pilotaży wewnętrznych oraz produkcyjnych. Model współpracy banku ze startupami, które z sukcesem przejdą etap akceleracji opiera się na czterech następujących po sobie, choć niezależnych od siebie, elementach - implementacja, pilotaż rozwiązania, wsparcie rozwoju i ewentualna inwestycja kapitałowa. W ciągu ostatnich 24 miesięcy, bank zrealizował trzy edycje ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Przeanalizowano ponad 220 zgłoszeń, a wśród 22 rozwiązań akcelerowanych przy wsparciu 30 mentorów z banku, trzy zostały wdrożone. Kolejnych sześć znajduje się w fazie końcowych testów.

PKO Bank Polski jako organizacja otwarta na innowacje posiada infrastrukturę techniczną przystosowaną do rozwoju nowatorskich projektów. Start-upy uczestniczące w akceleracji „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” mają do dyspozycji sześć oddziałów laboratoryjnych, które pomogą w testowaniu nowych rozwiązań, infrastrukturę IT dopasowaną do swoich potrzeb, dostęp do zasobów technologicznych banku czy spotkania warsztatowe z mentorami banku.