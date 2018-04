Prezes LOT: Strajk jest nielegalny

Zapowiadany przez dwa związki zawodowe na 1 maja strajk w LOT będzie nielegalny - podkreślił prezes LOT Rafał Milczarski. Zapewnił, że spółka zrobi wszystko, by pomóc pasażerom, jeśli do protestu dojdzie

Jest to dla nas bardzo smutny dzień - skomentował prezes zapowiedź strajku.

Według władz LOT, zapowiadany strajk będzie nielegalny. Wskazują one, że na sześć związków zawodowych będących w sporze zbiorowym z firmą, decyzję o proteście podjęły tylko dwa.

Namawianie pracowników do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu jest nawoływaniem do wzięcia udziału w nielegalnym strajku ze wszystkimi tego konsekwencjami - dodał dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

Jako zarząd i pracownicy LOT dołożymy wszelkich starań, żeby do tej nielegalnej akcji strajkowej nie doszło. W razie gdyby doszło do strajku, dołożymy największych starań, żeby to nie miało konsekwencji dla naszych operacji lotniczych, aby podróże naszych pasażerów przebiegały w niezakłócony sposób - powiedział Milczarski.