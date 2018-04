Noble Bank z 0,5 mld zł stratą

Ponad 0,5 mld złotych straty wykazał Getin Noble Bank za zeszły rok. - Wydaje się, że proces „zmniejszania” się banku się odwraca. Nie mamy już nic pod dywanem – mówi o wyniku prezes Artur Klimczak. Główny właściciel banku Leszek Czarnecki obiecuje dokapitalizowanie banku aż miliardem złotych. Ma to zapewnić wyjście Getin Noble na prostą.

Straty wynikają głównie z odpisów na zagrożone kredyty na ponad 1,2 mld zł. Jednocześnie prezes banku Artur Klimczak zapewnił, że liczba klientów rośnie a proces „zmniejszania się” banku się odwraca. Getin Noble chwali się nawet wzrostem środków na kontach i rachunkach oszczędnościowych o 2,9 mld zł.

Zmniejsza się też ryzyko związane z kredytami hipotecznymi we frankach. Te na koniec ubiegłego roku stanowiły 24 proc. ogólnej sumy udzielonych kredytów. Teraz Getin stawia na kredyty dla firm, rozpoczyna optymalizację sieci sprzedaży i konsolidację centrów operacyjnych. Prezes twierdzi, że celem tych zmian ma być zwiększenie rentowność instytucji.

Bank musi zostać jednak dokapitalizowany. Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego, pod którego czujnym okiem Getin Noble przechodzi restrukturyzację, wyraziła zgodę na wdrożenie Planu Ochrony Kapitału. Teraz bank w dwa lata ma zostać wpompowane około miliarda złotych. Zrobić ma to główny akcjonariusz banku, czyli Leszek Czarnecki.

Strategia kapitałowa banku zakłada, że w 2019 roku Getin Noble dostanie ok. 390 mln zł z podwyższenia kapitału akcyjnego. Sprzedany zostać ma też pakiet akcji Noble Securities oraz podjętych zostanie kilka mniejszych działań.

W sumie w tym roku kapitały zostaną powiększone o ok. 0,5 mld zł. Na przyszły rok ma to być kolejne 550 mln zł. Dzięki temu bank ma spełnić wymogi połączonego bufora do końca 2019 roku.

(za money.pl)