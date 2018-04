Samorządy mogą zakazać wjazdu niektórych aut

Blisko 30 miast w Polsce wprowadziło już ulgi dla właścicieli aut zero- i niskoemisyjnych (elektrycznych i hybrydowych) za parkowanie

Do tzw. Strefy Czystego Transportu, wyznaczanych przez samorządy, mogą wjeżdżać tylko samochody elektryczne (bateryjne lub wodorowe) oraz zasilane gazem ziemnym (CNG/LNG) W Polsce jest ok. 3 mln pojazdów zasilanych LPG, które mają emisyjność na poziomie zbliżonym do CNG/LNG i dobrym pomysłem jest włączenie ich do katalogu aut uprawnionych do poruszania się po strefie. Z ruchu należy wyłączyć najstarsze diesle (Euro 3 i poniżej tej normy).

Mieszkańcy strefy powinni być zwolnieni z tych przepisów i wjeżdżać do strefy swoim autem bez względu na normę emisji spalin, jaką spełnia ich samochód. Do stref powinny też wjeżdżać bez ograniczeń samochody dostawcze oraz auta osób niepełnosprawnych. Warto odnotować, że od momentu wprowadzenia opłaty za wjazd np. aut spalinowych ustawodawca przewidział 36 miesięcy (okres przejściowy), po którym te samochody mają być całkowicie zakazane. Strefy Czystego Transportu to nie polski pomysł. Podobne rejony istnieją w wielu różnych krajach.

Np. w Niemczech praktycznie każde większe miast posiada strefę (tzw. Umweltzone). Pojazdy są klasyfikowane według 3 kategorii: zielone (najczystsze, najnowsze pojazdy), żółte (starsze modele, w tym diesle) i czerwone (najstarsze auta). Aby wjechać do strefy samochody muszą mieć naklejoną za szybą plakietkę z określonym kolorem. Docelowo w strefach będą mogły się poruszać tylko pojazdy z zielonymi naklejkami. Niezależnie od tego część największych miast już zapowiedziała, że wkrótce zakaże wjazdu do centrów miast samochodami z silnikami Diesla. Są to m.in. Stuttgart i Düsseldorf. Strefy funkcjonują m.in. w: Aachen, Augsburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt, Freiburg, Gelsenkirchen, Halle, Hanover, Heidelberg, Herrenberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Köln (Cologne), Leipzig, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Mühlacker, Mülheim an der Ruhr, München (Munich), Münster, Neu-Ulm, Neuss, Nürnberg (Nuremberg), Oberhausen, Osnabrück, Pfinztal, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Wuppertal.

We Włoszech strefy funkcjonują w wielu miastach, głównie w północnej części kraju. W Milanie i Palermo opłaty za wjazd do centrum i opłata za emisyjność pojazdu są połączone w jeden system. Niektóre miasta, np. Turyn, podczas alarmów smogowych zakazują wjazdu diesli do centrum. Dodatkowo Rzym zapowiedział zakaz wjazdu do centrum dla samochodów z silnikami Diesla od 2024 r. EW