Jarocin: Pierwsze klucze do mieszkań z Mieszkania Plus

W gminie Jarocin uroczyste wręczenie kluczy w ramach programu Mieszkanie plus odbędzie się w sobotę - powiedział prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski. To pierwsze mieszkania oddane w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Do końca tygodnia mieszkania zostaną oddane 96 rodzinom - w inwestycji realizowanej w Siedleminie, przy ul Głównej.

„W sobotę zaplanowaliśmy uroczyste wręczenie kluczy jednej z rodzin” - powiedział prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski. Po uroczystości zaplanowano m.in. festyn rodzinny.

Inwestycja jest realizowana w trzech miejscach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie. Łącznie przy tej inwestycji powstaje w Jarocinie 258 mieszkań. „120 mieszkań przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie zostanie oddanych na koniec maja” - dodał Wolski. Do kolejnych 42 lokali przy ul. Leszczyce lokatorzy wprowadzą się pod koniec czerwca.

Całkowity czynsz za mieszkanie na terenie Jarocina wyniesie 12 zł za m kw., a na osiedlu poza Jarocinem (w Siedleminie) będzie o 1 zł niższy i wyniesie 11 zł za m kw. Wybudowane mieszkania mają powierzchnie 35,6 oraz 55,1 m kw.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat (które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego). Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 m kw. oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 m kw.

Jak mówił prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski, do kryteriów zaliczane są także m.in. 500 plus oraz alimenty. „Osoby spoza gminy, które także dostały decyzję (przydziału mieszkania), muszą zobowiązać się do meldunku w gminie oraz do odprowadzania podatku w jarocińskim urzędzie skarbowym” - mówił Wolski.

W Jarocinie już zaplanowano kolejną inwestycję dla rodzin, które są zainteresowane Mieszkaniem plus. „Do końca grudnia 2018 roku oddamy kolejne 108 mieszkań” - poinformował Wolski.

Mieszkania finansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus. Obecnie spółka ta ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni. (PAP)