PKN Orlen stawia na krajowe produkty

Chcemy, by do połowy roku połowa sprzedawanych produktów na naszych krajowych stacjach była wyprodukowana w Polsce - zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Dodał, że Orlen będzie też sprzedawać produkty polskich firm na swoich stacjach w Niemczech, Czechach i na Litwie.

W połowie lutego br. PKN Orlen informował, że w ramach projektu „Spiżarnia Regionów”, który obejmuje stacje paliw płockiego koncernu, chce zintensyfikować współpracę z krajowymi dostawcami rodzimych produktów spożywczych.

Chcemy, by do połowy tego roku niemal 50 proc. sprzedawanych produktów na naszych krajowych stacjach było wyprodukowanych w Polsce. To jest dla nas bardzo istotne, bo jesteśmy firmą narodową i aspekt patriotyzmu gospodarczego jest dla nas ważny” - podkreślił Obajtek.