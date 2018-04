PKN Orlen chce rozwijać elektromobilność

Petrochemia, zjawiska powiązane z elektromobilnością i jej promocją, lepsze wykorzystanie zagranicznych aktywów do zaspokajania rynku polskiego - to niektóre z kierunków rozwoju PKN Orlen, jakie wskazuje prezes spółki Daniel Obajtek

Jak powiedział Obajtek, w aktualizowanej strategii spółki osobiście skłaniałby się do pójścia jeszcze bardziej w kierunku rozwoju petrochemii.

Jak dodał, generalnie chodzi o wykorzystanie wewnątrz grupy produktów, pojawiających się przy wytwarzaniu paliw.

Obajtek zwrócił też uwagę, że paliwem staje się również energia elektryczna, a obszar jej produkcji, aktywa wytwórcze ma potencjał wzmocnienia całej spółki. Przypomniał, że PKN Orlen analizuje budowę farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 1200 MW.

Jego zdaniem, jeżeli elektromobilność ma odgrywać coraz większą rolę, to należy zawczasu odpowiednio dopasować sposób działania zagranicznych aktywów Grupy ORLEN z sektora tradycyjnych paliw.

Jego zdaniem, lepiej uzupełnić pewne braki na rynku polskim przez zdynamizowanie produkcji we własnych zagranicznych rafineriach, a nie wchodzić w budowę aktywów, które potem mogą nie być wykorzystane, na przykład z powodu rozpowszechniania się z czasem elektromobilności.

Duch czasów idzie w kierunku elektromobilności, więc my też musimy zwracać na to uwagę. Być może ładowarki na stacjach nie będą na razie efektywnie wykorzystywane, ale musimy „oswajać” klientów, że są one dostępne również w naszej ofercie. Żeby dalej korzystali z tych stacji, nawet mając już samochód elektryczny - mówił Obajtek.