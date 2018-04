„Konstytucja biznesu”: Wdrożenie najtrudniejsze

30 kwietnia wchodzi w życie „Konstytucja biznesu”, czyli pakiet 5 ustaw, których celem ma być ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Ale przedstawiciele resortów, odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy, przyznają, że teraz nastąpi najtrudniejszy test nowych przepisów.

To największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. To 5 ustaw, które - mamy nadzieję - odblokują działalność gospodarczą i które zniwelują bariery na styku administracji i przedsiębiorców – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Ustawy wprowadzają wiele rozwiązań, jak choćby działalność nierejestrową, którą można prowadzić przy niewielkich przychodach (do 1050 zł miesięcznie), ale podstawowe znaczenie nowych przepisów leży gdzie indziej.

Jego zdaniem wpisanie tych ogólnych zasad, dotyczących relacji miedzy przedsiębiorcami a administracją, ma znaczenie fundamentalne, gdyż opierając się na zasadach podstawowych w innych sferach prawa składa się odwołania. Tak jest na przykład w sferze prawa administracyjnego. W przypadku przepisów o działalności gospodarczej, takim gwarantem ich realizacji ma być Rzecznik Małych i Średnich Firm.

Autorzy nowych ustaw jedna zdają sobie sprawę, że najważniejsze nie są nowe przepisy, ale to, czy i jak się przyjmą, zarówno między urzędnikami, jak i przedsiębiorcami. Właśnie po to, aby nowe przepisy się przyjęły, organizowane są szkolenia związane z „Konstytucją”.

Do jesieni mamy cykl spotkań z urzędnikami, z którymi styka się przedsiębiorca, ale także z przedsiębiorcami, w czym wspomaga nas PARP – powiedziała Emilewicz.

Twórcy przepisów mają jednak także nadzieję, że nowe zasady, zapisane w aktach prawnych, doprowadzą do poprawy współpracy między przedsiębiorcami a urzędnikami.

Zależy nam, aby wdrażać konstytucję biznesu w naszej organizacji i żeby wychodzić naprzeciw przedsiębiorców – powiedział Paweł Cybulski, wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej. - Chcemy się dowiadywać wcześniej o tym, co nie działa i gdzie powstają problemy. Chodzi o to, aby sygnały, że coś niedobrego się dzieje, trafiały do nas wcześniej a nie dopiero wtedy, kiedy pożar już wybuchł – dodał.