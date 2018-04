GPW chce współpracować z izraelską giełdą

Giełda Papierów Wartościowych liczy na powrót do współpracy z izraelską giełdą Tel Aviv Stock Exchange - poinformował dziennikarzy prezes GPW Marek Dietl

Mam nadzieję, że po przekształceniach własnościowych wrócimy do współpracy operacyjnej (z Tel Aviv Stock Exchange ), w tej chwili oni są zajęci innymi rzeczami. Ale mam nadzieję, że będziemy współpracować, to jest taka giełda, która ma mnóstwo rzeczy, których my nie mamy, a jednocześnie patrzy na nas z dużym zainteresowaniem, bo my mamy wiele rzeczy, których oni nie mają - powiedział prezes GPW.