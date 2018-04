ABBA znowu gra i śpiewa

Szwedzki zespół muzyczny ABBA po 35 latach powrócił do studia i nagrał dwa nowe utwory - poinformowała w piątek menedżer tej legendarnej grupy Goerel Hanser. Premierę nowych utworów przewidziano na grudzień

Po 35 latach uznaliśmy, że fajnie byłoby znów się spotkać i powrócić do studia. I zrobiliśmy to! Poczuliśmy się, jakby czas się zatrzymał, jakbyśmy byli tylko na krótkich wakacjach” - napisali w komunikacie członkowie grupy ABBA: Agnetha, Benny, Bjoern oraz Anni-Frid.

Według menedżer zespołu jeden z nowych utworów będzie nosił tytuł „I still have faith in you”.

Obie piosenki zostaną zaprezentowane w grudniu w związku z programem przygotowywanym przez amerykańską telewizję NBC oraz brytyjską BBC. Zespół ABBA jednak nie wystąpi wspólnie na scenie - członków grupy zastąpią ich hologramowe awatary.

Jak ujawnił wcześniej jeden z członków grupy Bjoern Ulvaeus, takie stworzone przez komputery kopie muzyków wyruszą w 2019 roku w tournee.

Zespół ABBA w latach 1972-1982 sprzedał na świecie ponad 400 mln płyt. Muzycy wydali prawie 70 singli. W 1974 roku ABBA piosenką „Waterloo” wygrała konkurs piosenki Eurowizji.

Na początku maja w Sztokholmie otwarta zostanie nowa część Muzeum ABBA. Wystawa zaprezentuje solowe dokonania członków grupy po jej rozpadzie w 1982 roku.

PAP SzSz