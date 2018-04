Sąd zakazał strajku w LOT

Nie odbędzie się strajk, za którym opowiedzieli się pracownicy PLL LOT. Tym samym nie ma zagrożenia dla osób, które na majówkę chciały polecieć samolotami polskiego przewoźnika.

Jak wynika z informacji, jakie przekazał przewoźnik, decyzja o zakazie strajku została wydana przez sąd.

Postanowienie to oznacza, że sąd uznał argumenty LOT mówiące o nielegalności referendum i strajku za prawdopodobne. Teraz będzie badał to w postępowaniu sądowym – czytamy w informacji z PLL LOT.

Przewoźnik przypomniał, że wg zarządu firmy strajk pracowników byłby nielegalny, jako że według orzeczenie Sądu Najwyższego w zasadzie nie ma przedmiotu sporu. Poza tym związki zawodowe już raz przeprowadziły referendum w sprawie ogłoszenia strajku – we wrześniu ubiegłego roku. Tymczasem nie wolno przeprowadzać głosowania w tej samej sprawie dwukrotnie. Zarząd przewoźnika kwestionuje także sposób przeprowadzenia referendum, zarzucając dopisywanie do listy uprawnionych osób, które nie są pracownikami, czy zbieranie głosów po zakończeniu referendum.

Jak czytamy w informacji od przewoźnika, zarząd spółki liczy, że uda się rozwiązać konflikt z pracownikami już w maju. Wtedy ma się odbyć rozprawa przed sądem II instancji, w której powinny być wzięte pod uwagę wytyczne Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że konflikt wiążą się z wypowiedzeniem przez jeden z poprzednich zarządów spółki układu zbiorowego. W rezultacie wynagrodzenia były wypłacane na podstawie regulaminu, co zostało zakwestionowane przez pracowników. Ci zdecydowali się wnieść sprawy do sądu i wygrywali w kolejnych instancjach, aż sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że zarząd ma prawo wypłacać wynagrodzenia na podstawie regulaminu i tym samym uznał, że nie ma powodu do strajku.