Sukces rządu: Rewizja sieci TEN-T rok szybciej

Negocjacje dotyczące rewizji kształtu bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) mogą rozpocząć się w roku 2022, czyli rok wcześniej niż to zaplanowano - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Chcielibyśmy, żeby prace nad rewizją sieci TEN-T rozpoczęły się rok wcześniej, czyli w 2022 r. Mamy wstępne poparcie z Komisji Europejskiej dla tej koncepcji” - powiedział Kwieciński.

Minister wyjaśnił, że dzięki temu przybliżyłaby się możliwość wykorzystania środków unijnych na realizację trasy Via Carpatia.

Kwieciński przypomniał, że inicjatywa sfinansowania trasy Via Carpatia sięga roku 2006, kiedy to wspierał ją profesor Lech Kaczyński.

„W 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zabezpieczył środki na finansowanie całego polskiego odcinka Via Carpatii z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości około 2 mld euro. Jednak praktycznie w całości polski odcinek Via Carpatii rząd premiera Tuska pozbawił unijnego finansowania. Zostało tylko finansowanie obwodnic Rzeszowa i Lublina” - wyjaśnił minister.

„Również cała kwestia wsparcia dla wspólnych działań wielu krajów w ramach Karpat była wówczas przez polski rząd zarzucona” - dodał.

Kwieciński powiedział, że obecnie rząd wraca do wcześniejszych koncepcji, ale dużym problemem jest fakt, że Via Carpatia nie jest włączona w sieć unijnych korytarzy transportowych, czyli sieć TEN-T.

„Od samego początku kadencji naszego rządu podejmujemy, wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, starania dotyczące zapewnienia finansowania dla trasy Via Carpatia. Rozmawiamy z Komisją Europejską na temat tego, jak strategicznie umieścić Via Carpatię, która powinna zostać włączona do sieci TEN-T i powinna mieć zapewnione finansowanie” - stwierdził minister.

Dodał, że obecnie zainteresowane budową drogi Via Carpatia rośnie i to nie tylko wśród krajów, przez które ona przebiega.

„Ten szeroki front zainteresowania rośnie. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby była możliwość finansowania Via Carpatii w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej po roku 2020. Czyli żeby ta trasa znalazła się w polityce transportowej UE. Zainteresowanie Via Carpatią wykazują nawet kraje Bliskiego Wschodu, bo byłby to nowy korytarz, który zwiększyłby dla nich dostępność państw Europy i skalę wymiany handlowej między tymi częściami świata” - powiedział minister.(PAP)