Rozmowa to także wsparcie

„Rozmawiasz-Pomagasz” - to hasło stworzonego przez katowicką fundację międzynarodowego projektu, dzięki któremu poprzez internetowe rozmowy z wolontariuszami z Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej można doskonalić znajomość języków, wspierając przy tym tamtejsze organizacje pomocowe.

Rozmówcami osób zainteresowanych taką formą pomocy są wolontariusze, wskazani przez współpracujące z Fundacją GoodNetwork organizacje charytatywne m.in. z Kenii, Ugandy, Kamerunu, Bangladeszu, Maroka, Syrii, Palestyny czy Pakistanu. Lista tych podmiotów oraz krajów, w których działają, jest otwarta - wkrótce mają dołączyć do niej np. podmioty z Kirgistanu i Peru. Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 20 organizacji.

„Nasza idea polega na tym, żeby osoby rozmawiające z wolontariuszami jednocześnie wspierały dzieła, na rzecz których działają organizacje wskazujące wolontariuszy. Istotą jest to, aby świadczyć pomoc widząc i poznając ludzi, którym się pomaga” - tłumaczy pomysłodawca przedsięwzięcia, prezes Fundacji GoodNetwork Jacek Siatkowski.

Ze stworzonej do tego celu platformy internetowej może skorzystać każdy chętny. Fundacja przygotowała też projekt edukacyjny adresowany do szkół - w jego pierwszej edycji bierze udział blisko 30 placówek z całej Polski, w tym jedno przedszkole. Uczniowie, w formie internetowych połączeń wideo, rozmawiają z wolontariuszami z Afryki i Azji - scenariusze takich językowych lekcji on-line ustalają nauczyciele.

„Mamy niesamowity odzew, jeśli chodzi o te rozmowy - z reguły jest to wielkie przeżycie dla dzieci i młodzieży, a nawiązane znajomości przenoszą się później do mediów społecznościowych. W wielu przypadkach słyszymy także od uczestników: rozmawiając online zrozumieliśmy, jak ważna jest ta pomoc, widzimy i poznajemy tych ludzi, wiemy, że faktycznie są w trudnej sytuacji” - relacjonuje wiceprezes fundacji Grzegorz Olszewski.

Wśród wolontariuszy są dzieci, młodzież i dorośli - wyłącznie osoby rekomendowane przez wiarygodne organizacje pomocowe. Wsparcie finansowe, będące efektem przeprowadzonych rozmów, nigdy nie trafia do osób fizycznych, ale zawsze na konta wybranej organizacji. Uczestniczące w projekcie szkoły nie płacą za rozmowy, ale po zakończonym cyklu przekazują na rzecz organizacji pomocowej - za pośrednictwem GoodNetwork - kwotę zebraną podczas dobrowolnej kwesty.

Wkrótce rozpocznie się nabór do drugiej edycji projektu adresowanego do szkół. Pomysłodawcy liczą, że jesienią do inicjatywy dołączą kolejne placówki, powiększy się też grono osób prywatnych, zainteresowanych taką formą pomocy i doskonalenia języka. Obecnie w prowadzonych za pośrednictwem platformy rozmowach dominuje język angielski, jednak formuła przedsięwzięcia daje możliwość rozmów w innych językach, m.in. francuskim czy hiszpańskim.

„Komunikacja on-line stale się rozwija, zapewne z czasem stanie się powszechna, także jako element skutecznej nauki języków. Innowacyjność naszego projektu polega na powiązaniu jej z aspektem pomocowym. W takim modelu darczyńca wie, gdzie i po co trafia udzielone przez niego wsparcie oraz ma możliwość poznania tych, którym pomaga” - podsumował Jacek Siatkowski.

Misją fundacji - jak podano na jej stronie internetowej - jest „nawiązywanie przyjaźni między ludźmi, głównie z odległych krajów, dialog, wzrost zrozumienia, tolerancji i pokoju oraz wspieranie dzieł pomocy na całym świecie”. „Jesteśmy przekonani, że przyjaźń dzięki internetowi oraz pomoc online może z łatwością przekraczać najdalsze granice i bariery - one są tylko w naszych umysłach, przekonaniach i przyzwyczajeniach” - wskazują pomysłodawcy projektu. (PAP)