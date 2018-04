Więcej lotów z Dubaju do Polski?

Linia lotnicza flydubai ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która z początkiem tego miesiąca rozpoczęła codzienne bezpośrednie loty pomiędzy Krakowem i Dubajem jest zainteresowana uruchomieniem połączeń z kolejnymi polskimi miastami.

Jeyhun Efendi, wiceprezes ds. operacji handlowych flydubai powiedział podczas targów Arabian Travel Market, że przewoźnik na razie skupia się na budowaniu swojej pozycji w Krakowie, ale w przyszłości nie wyklucza dalszego rozwoju na polskim rynku.

„Polski rynek lotniczy jest rozległy i różni się od innych w regionie, np. czeskim, gdzie mamy do czynienia z jednym dominującym portem w Pradze. W Polsce znajdziemy szereg lotnisk w różnych częściach kraju o podobnym potencjale” - zaznaczył przedstawiciel dubajskiej linii.

„Na razie skupiamy się na Krakowie, co nie wyklucza tego, że będziemy się rozwijali w przyszłości - z pewnością taki jest nasz plan, dlatego patrzymy na takie lokalizacje jak Gdańsk, Wrocław czy inne miasta” - dodał.

Jeyhun Efendi podkreślił, że flydubai upatruje swojej szansy w tym, że polska gospodarka dobrze się rozwija, w związku z czym coraz więcej ludzi chce podróżować i spędzać wakacje w odległych zakątkach świata.

Codzienne loty pomiędzy Dubajem i Krakowem odbywają się od 8 kwietnia z wykorzystaniem najnowszych Boeingiów 737 MAX 8, które flydubai zaprezentował na Dubai Airshow w listopadzie zeszłego roku. Jak podkreślają przedstawiciele przewoźnika, część obsady pokładowej tego połączenia stanowią Polacy.

Linia współpracuje z narodowym przewoźnikiem Emirates na podstawie porozumienia codeshare, co umożliwia pasażerom podróżującym do Dubaju skorzystanie z wielu połączeń dalekodystansowych, które w swojej ofercie posiadają te linie. Dubaj jest największym portem przesiadkowym na świecie, który w zeszłym roku odprawił 88 mln pasażerów. Można stamtąd podróżować dalej do ponad 200 miejsc, m.in. w Azji, Australii i Afryce.

Flydubai to linia lotnicza powstała w 2009 roku, która posiada sieć połączeń z bazy macierzystej w Dubaju do ponad 90 lokalizacji w 47 państwach na całym świecie. Od rozpoczęcia działalności linia przewiozła ponad 50 mln pasażerów.

Obecnie flota przewoźnika składa się z 61 samolotów Boeing 737 MAX 8 i Boeingów Next Generation 737-800. Plany flydubai na najbliższe lata zakładają powiększenie floty lotniczej do 296 samolotów.(PAP)