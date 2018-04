Skąd firmy czerpią finansowanie

30 proc. firm z sektora MŚP w bieżącej działalności korzysta z zewnętrznego finansowania. Przy jego wyborze dla przedsiębiorców liczy się przede wszyskim krótki czas oczekiwania na pieniądze - wynika z kwietniowej analizy Krajowego Rejestru Długów.

„Krótki czas oczekiwania” (33,3 proc.), „niski koszt” (24 proc.) oraz „mało formalności” (23,3 proc.) to trzy najczęstsze odpowiedzi wśród ankietowanych przedsiębiorców, którzy korzystają z zewnętrznego finansowania - wskazali autorzy analizy KRD wykonanej na podstawie raportu „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce”, przeprowadzonej na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego, partnera KRD.

Kolejne wskazania to między innymi dostępność przez Internet (6,7 proc.), możliwość zwrócenia pieniędzy w dogodnym dla przedsiębiorcy momencie (6 proc.), czy zaufanie do instytucji udzielającej finansowania (3,3 proc.). W co czwartym przypadku padła odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”.

„Firmy z sektora MŚP w Polsce z zewnętrznych środków korzystają często z powodu niepłacących w terminie kontrahentów lub długich terminów zapłaty w branży, w której działają. Tym samym w wielu przypadkach nie są to zaplanowane działania, a reakcja na chwilowe kłopoty i poszukiwanie sposobu na wypełnienie krótkoterminowych luk w finansach firmy. Między innymi z tego powodu czas ma tak duże znaczenie” - zaznaczył prezes NFG Dariusz Szkaradek.

W przypadku firm, które nie korzystają z zewnętrznych środków, ranking postrzeganych zalet dla wszystkich rozważanych źródeł finansowania wygląda inaczej - wynika z analizy.

Pierwsze miejsce (21,3 proc. wskazań) ponownie zajmuje krótki czas oczekiwania, ale na drugim znajduje się mała liczba formalności (19,1 proc.), a na trzecim - „niski koszt” (15,8 proc.).

Według Mirosława Sędłaka, zarządzającego programem Rzetelna Firma, wiele mniejszych firm w Polsce jest bardzo sceptycznie nastawionych do pożyczania pieniędzy, a swoją działalność finansuje wyłącznie w oparciu o własne środki. „Pytanie o przewagę wskazanego źródła finansowania, gdyby zdecydowali się sięgnąć po zewnętrzne środki przez wiele z nich jest więc interpretowane jako równoznaczne z kłopotami finansowymi. W takich sytuacjach cena schodzi na drugi plan, a kluczową kwestią jest szybkie pozyskanie pieniędzy i poprawa płynności” - ocenił.

Raport „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce” powstał na podstawie badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm segmentu MŚP. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele oraz osoby współzarządzające firmami. (PAP)