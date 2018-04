Przestępcy podatkowi zostaną bez pieniędzy

Od dzisiaj szef Krajowej Administracji Skarbowej może blokować konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe - przewiduje ustawa o STIR. W lipcu br. fiskus będzie otrzymywał z systemu bankowego informacje o transakcjach na rachunkach firm.

System STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) wprowadzony ustawą w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS).

Zmiany przewidziane w ustawie wprowadzane są stopniowo. Od 13 marca 2018 r. za pośrednictwem STIR do administracji skarbowej przekazywane są informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych podmiotów kwalifikowanych (przedsiębiorców, osób prawnych, osób fizycznych prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek).

Od 30 kwietnia br. możliwa jest blokada rachunków na żądanie szefa KAS. W lipcu fiskus zacznie uzyskiwać z systemu bankowego informacje o transakcjach na rachunkach bankowych.

Jak informuje resort finansów, STIR to narzędzie KAS do zwalczania wyłudzeń w VAT, w tym tzw. transakcji karuzelowych, tworzonych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów. Monitoringiem w ramach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych (czyli innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych).

Efektem prewencyjnego oddziaływania systemu analizy ryzyka nadużyć podatkowych i możliwości szybkiej reakcji KAS powinno być nie tylko istotne ograniczenie wyłudzeń skarbowych, ale również poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników przez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku - informował resort finansów.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF, wskaźniki ryzyka dla poszczególnych podmiotów są analizowane pod kątem wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych.

W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia szef KAS ma prawo zablokować rachunek danego podmiotu. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku może być przedłużona na okres do 3 miesięcy.

W kwietniu resort finansów informował, że przykładem sprawnego działania STIR była szybka identyfikacja nowo założonego rachunku bankowego i zatrzymanie kwoty ok. 350 tys. euro. Odbyło się przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bowiem szef KAS nie miał wówczas możliwości zablokowania rachunku.

