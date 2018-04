Znamy kwoty podatków największych firm. Są małe

MF opublikowało w poniedziałek informację o rozliczeniach ponad 2 tys. największych firm. W 2016 r. podatku nie zapłacili np. niektórzy operatorzy telekomunikacyjni, najwięcej fiskusowi oddały banki i grupy kapitałowe spółek skarbu państwa.

Informacja resortu finansów dotyczy rozliczeń za lata 2012-2016 r.

Zgodnie z danymi MF, największymi polskimi podatnikami w 2016 r. były banki i grupy kapitałowe spółek skarbu państwa. Bank PKO BP zapłacił za ten rok 1 mld 120 mln 872 tys. 22 zł, Pekao - 560 mln 623 tys. 485 zł, BZ WBK - 568 mln 20 tys. 746 zł, a mBank - 317 mln 806 tys. 535 zł.

Kwotą ponad pół miliarda złotych (537 mln 146 tys. 825 zł) zasilił konto fiskusa w 2016 r. koncern paliwowy Orlen. Właściciel sieci Biedronka, firma Jeronimo Martins zapłaciła 409 mln 381 tys. 379 zł, a sieć Rossmann - 200 mln 432 tys. 295 zł.

Spośród grup kapitałowych najwięcej za 2016 r. odprowadził KGHM - 753 mln 641 tys. 952 zł podatku, grupa PGNiG zapłaciła 703 mln 932 tys. 378 zł, a PZU - 506 mln 618 tys. 450 zł.

Wiele dużych firm nie zapłaciło ani grosza podatku za 2016 r., w tym niektórzy operatorzy telekomunikacyjni. Zgodnie z informacją MF, Orange miał w 2016 r. 689 mln 269 tys. 863 zł straty przy przychodach na kwotę 13 mld 22 mln 747 tys. 892 zł. Strata Polkomtela wyniosła 807 mln 700 tys. 674 zł (przychody 8 mld 425 mln 769 tys. 299 zł), a T-Mobile miał 3 mld 194 mln 544 tys. 626 zł (przychody 7 mld 473 mln 187 tys. 255 zł).

Pod kreską były też m.in. firmy wydobywcze: Polska Grupa Górnicza miała 1 mld 716 mln 227 tys. 510 zł straty, a Katowicki Holding Węglowy 575 mln 934 tys. 162 zł.

Ponadto stratę w wysokości 364 mln 923 tys. 629 wykazał Michelin, Grupa żywiec - 107 mln 814 tys. 878 zł, Skanska - 210 mln 117 tys. 412 zł, Avon Operations miał 713 mln 606 tys. 438 zł straty, a GE Investments 775 mln 742 tys. 961. Henkel wykazał stratę w wysokości 654 mln 673 tys. 60 zł, a Huta Częstochowa 508 mln 114 tys. 343 zł.

Eksperci z PwC (firma ta jest na liście MF; w 2016 r. uzyskała przychód w wysokości 364 mln 255 tys. 78 zł, miała dochód w wysokości 17 mln 674 tys. 925, a podatek wyniósł 3 mln 347 tys. 216) na niedawnej konferencji prasowej ostrzegali przed pochopną interpretacją podawanych przez resort finansów danych. Wyjaśniali, że niski CIT nie oznacza unikania opodatkowania. Wyjaśniono, że może to być efekt zmian regulacyjnych, otoczenia makroekonomicznego i podjętych decyzji biznesowych.

Wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Marcin Zawadzki zwracał uwagę m.in. na lakoniczność podawanych danych o podatnikach.

W Polsce będą upubliczniane wyłącznie dane dotyczące CIT-u, suche dane: przychód podatkowy, koszt podatkowy, podstawa opodatkowania, podatek zapłacony, efektywna stawka. To kilka parametrów, które dla doradców podatkowych dużo nie mówią, a co dopiero dla rynku. Samo ujawnienie danych o CIT może prowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków i może prowadzić do tego, że ta transparentność zostanie ograniczona - ocenił zaznaczając, że „to nie do końca ten kierunek”. - Bezrefleksyjne patrzenie na wyniki CIT może nie dać dobrego zrozumienia, jeśli chodzi o kondycję danej firmy, co robiła w bieżącym roku, albo co się dzieje na rynku - zauważył. Zaznaczył przy tym, że CIT w Polsce czy na świecie nie jest kluczowym podatkiem.