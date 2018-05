GAZETA BANKOWA: Bunt w galeriach

Zakaz handlu w niedzielę już wpływa na obyczaje Polaków. Na zamknięciu sklepów niewątpliwie skorzystają gastronomia, turystyka czy kultura. Czy stanie się to kosztem wielkich centrów handlowych? - analizuje Szymon Szadkowski w „Gazecie Bankowej”

Zdaniem ekspertów nowe prawo w szczególności dotknie centra wyprzedażowe, generujące 80 proc. swoich obrotów w weekendy oraz branżę gastronomiczną w centrach handlowych. Przyczyni się za to do ożywienia ulic handlowych czy też przekształceń w centrach handlowych w celu dostosowania oferty do nowych realiów.

Ada Budynek, konsultant w dziale powierzchni handlowych Cushman & Wakefield twierdzi, że w przypadku sklepów modowych, zakupy w niedziele odpowiadają za 20 proc. tygodniowego obrotu i nie są one w stanie nadrobić wolumenu sprzedaży przez resztę tygodnia. – Niewykluczone, że najemcy będą ograniczać ekspansję i kontynuować optymalizację sieci – mówi ekspertka z Cushman & Wakefield. (…)

Co zrobią najemcy?

Dyskusje, czy zakaz handlu w niedziele faktycznie wpłynął na poziom realizowanych dochodów nie mają jeszcze oparcia w konkretnych liczbach. Prognozy, jak nowe prawo wpłynie na rynek najmu powierzchni w galeriach handlowych, opierają się na razie na intuicji analityków. Zdaniem ekspertów najemcy nie będą mogli renegocjować stawek czynszu.

– Wydaje się, że w większości przypadków, polubowna zmiana postanowień umów najmu, a w szczególności stawek czynszu, nie będzie realna z uwagi na przeciwstawne interesy stron – uważa Maciej Liberacki, prawnik z kancelarii Deloitte Legal. Zdaniem Liberackiego istnieje istotne ryzyko, że sprawy związane z wysokością czynszu oraz podziałem kosztów dodatkowych np. opłat eksploatacyjnych będą kierowane do sądów. Jak dodaje Ewa Lis-Lewandowska, radca prawny z Deloitte Legal, firmy, które prowadzą działalność w galeriach handlowych musiały się liczyć z ryzykiem zmian prawnych, ograniczających czas handlu, chociażby m.in. z uwagi na fakt, że w niektórych państwach europejskich taki zakaz już obowiązuje, np. Niemcy.

Podobną opinię wyraża Michał Malicki z działu powierzchni handlowych Colliers International, który twierdzi, że większość umów najmu stanowi, że zmiana przepisów prawa, a z taką mamy do czynienia w tym przypadku, nie może być podstawą renegocjacji stawek.

– Jednak jeżeli wolne niedziele wpłyną znacząco na spadek obrotów to właściciele obiektów będą skorzy do rozmów z najemcami. Będą jednak uważnie analizować, czy najemcy nie potraktowali zakazu handlu jako pretekstu do obniżenia stawek – dodaje Michał Malicki.

Szymon Szadkowski

