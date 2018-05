Wzięto pod uwagę niektóre oczekiwania Polski

W propozycji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 zostały spełnione niektóre oczekiwania Polski i Europy Środkowej; droga do pełnego kompromisu jest jeszcze daleka - podkreślił wiceszef MSZ Konrad Szymański. Ocenił, że obecne negocjacje budżetu należą do najtrudniejszych w historii UE.

Komisja Europejska przyjęła w środę propozycję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro, natomiast płatności 1,246 biliona euro. Podziału na koperty narodowe na razie nie ma.

W projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 KE zaproponowała uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Wniosek w sprawie zawieszenia lub ograniczenia funduszy dla danego kraju będzie składany przez KE i przyjmowany przez kraje członkowskie. W zaproponowanym przez KE projekcie unijnych ram finansowych na l. 2021-2027 cięcia w polityce spójności mają wynieść około 7 proc., a we Wspólnej Polityce Rolnej - około 5 proc.

Dodał, że tempo tego procesu będzie zależało od zdolności do kompromisu zarówno państw członkowskich, jak i instytucji unijnych.

Podkreślił, że Polska docenia fakt, iż w projekcie nowego budżetu zostały uwzględnione „niektóre kierunkowe - polskie i Europy Środkowej, oczekiwania, jeśli chodzi o kształt i architekturę budżetu wieloletniego”. Jego zdaniem droga do „pełnego kompromisu” ws. budżetu jest jeszcze „bardzo daleka”.

Ocenił, że przedstawiony w środę dokument „jest jeszcze bardzo niedoskonały”. Jak mówił, wyznacza on „perspektywę porozumienia”, do którego „jest jeszcze daleko”.

Wiceszef MSZ był pytany na środowym briefingu prasowym, czy cięcia w polityce spójności wpłyną na sytuację biedniejszych regionów Polski.

Cały czas podkreślamy, że polityka spójności, polityka wsparcia regionalnego, to jest polityka, która służy całej Unii. To nie jest polityka pomocowa, jakichś bezzwrotnych pożyczek, to jest polityka inwestycji w całość UE. Z całą pewnością nie zgodzimy się na nieproporcjonalne cięcia w tym obszarze - zapewnił Szymański.