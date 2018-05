WIG 20 bez zmian, reszta na plusach

WIG 20 pozostał w środę na zamknięciu bez zmian. Pozostałe główne indeksy na GPW znalazły się nad kreską, a najmocniej wzrósł indeks średnich spółek. Wśród blue chipów wzrostom przewodził mBank, a spadkom - JSW i PKN Orlen.

WIG 20 pozostał na zamknięciu bez zmian i wyniósł do 2.291,92 pkt. WIG zwyżkował o 0,22 proc. do 60.066,46 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,89 proc. do 4.611,95 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 616,6 mln zł, z czego 506,8 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było Pekao (104 mln zł). Kurs banku wzrósł na zamknięciu o 0,9 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w górę (+5,0 proc.) poszły na zamknięciu notowania mBanku, który zakończył poniedziałkową sesję ponad 3-proc. spadkiem. O 3,4 proc. wzrosły notowania LPP, a CCC zyskało 3,5 proc.

Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży w kwietniu 2018 roku wyniosły 455,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 32,5 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od stycznia przychody grupy wyniosły 1.149,7 mln zł, więcej rdr o 8 proc.

Spadkom wśród blue chipów przewodziły na zamknięciu: JSW (-2,8 proc.) oraz PKN Orlen (-2,7 proc.).

Kurs CD Projektu pozostał na zamknięciu bez zmian i wyniósł 124,8 zł. Przed godz. 10.00 kurs CD Projektu wzrósł do 129,70 zł i znalazł się na najwyższym poziomie w historii.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej zwyżkowały Budimex (+6,5 proc.) oraz Inter Cars, Kernel i PKP Cargo, które odnotowały ponad 5-proc. wzrosty. Najmocniej w dół poszły zaś notowania Livechatu (-7,9 proc,.) oraz Ursusa (-4,8 proc.).

(PAP)