Danina solidarnościowa to współczesny patriotyzm

Fuzja Orlenu i Lotosu powinna zostać sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2019 roku - zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w telewizji wPolsce.pl

I dodaje, wszystko zależy od rozmów i negocjacji z urzędnikami Komisji Europejskiej, a to może potrwać nawet i 9 miesięcy.

Jak zapowiada w rozmowie prezes PKN Orlen, spółka zgodnie ze strategią będzie dalej dywersyfikować źródła dostaw ropy czego wyrazem jest ostatni spotowy zakup z Iranu.

Obajtek zapowiedział również zwiększenie ilości polskich wyrobów na stacjach w Polsce, Niemczech i Czechach.

Jedynie 20 proc. produktów na naszych stacjach w Polsce, było wykonane przez polskich producentów. Chcemy to zmienić i dojść do 50 proc.Wprowadzamy również wyroby regionalne, w ten sposób chcemy ożywić gospodarkę lokalną - powiedział Obajtek.

Jak dodaje, Obajtek na stacjach już pojawiają się kąciki patriotyczne, tak by pokazać , że to są stacje narodowe, polskie.

Prezes Orlenu odniósł się również do kwestii pomysłu daniny solidarnościowej

Uważam, że danina solidarnościowa to właśnie przykład współczesnego patriotyzmu. Taka danina w innych krajach już obowiązuje, to nie jest nic nowego. To ludzka solidarność, kraje wysokorozwinięte są tak skonstruowane że silniejsi pomagają słabszym - powiedział Obajtek.