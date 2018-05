LOT zdobywa węgierskie niebo

Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały w czwartek pierwsze bezpośrednie połączenie dalekodystansowe z Budapesztu do Nowego Jorku. Od soboty ruszą też rejsy ze stolicy Węgier do Chicago - poinformował przewoźnik. Po raz pierwszy LOT uruchamia połączenie do Ameryki Północnej spoza Polski

Pierwszy regularny rejs LOT-u z Budapesztu do Nowego Jorku wystartował dziś tuż po południu. Od dzisiaj takie połączenia będą wykonywane najnowocześniejszymi Boeingami B787 Dreamliner regularnie cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele o godz. 11.55” - czytamy w czwartkowym komunikacie. Jak dodano, bezpośredni rejs potrwa 9 godzin 45 minut. Do Chicago da się polecieć z Budapesztu z LOT-em dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Czas podróży to 10 godzin 15 minut - poinformowano.

Jak przypomniano, ostatni raz Węgry miały bezpośrednie połączenie ze Stanami Zjednoczonymi w 2011 r.

Od tego czasu po upadku Maleva, narodowego przewoźnika z Węgier - mimo braku bezpośrednich rejsów - liczba pasażerów podróżujących z Budapesztu do USA nieustannie rośnie, tworząc ogromny niezagospodarowany rynek - napisano.

Jak ocenia LOT, rocznie na tej trasie podróżuje obecnie ponad 170 tys. pasażerów.

Nasza decyzja o uruchomieniu bezpośrednich rejsów dowodzi, jak silnie wierzymy w Węgry, będące dla LOT-u jednym z kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes LOT Rafał Milczarski.

Jak dodał, dla jego firmy to „zupełnie nowy rozdział”.

Po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii LOT uruchamia połączenie do Ameryki Północnej spoza terytorium Polski - wyjaśnił.

Jak ocenił dyrektor generalny lotniska w Budapeszcie Jost Lammers, loty te „z pewnością odniosą wielki sukces wśród dziesiątków tysięcy podróżujących służbowo, turystycznie i wśród osób odwiedzających krewnych i przyjaciół zagranicą”.

Do obsługi bezpośredniego połączenia z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago LOT zatrudnił węgierskie załogi - wskazano.

Początkowo rejsy będą wykonywane w mieszanych składach polsko-węgierskich. Docelowo jednak, połączenie będzie obsługiwane wyłącznie przez Węgrów - wyjaśniono.

Jak dodano, uruchomienie bezpośrednich rejsów między Budapesztem a Nowym Jorkiem i Chicago oznacza, że na lotnisku w Budapeszcie „na stałe zostanie zbazowany jeden z Dreamlinerów LOT-u”. Na miejscu ma być też otwarta baza serwisowa spółki LOT AMS, która wchodzi w skład utworzonej wokół LOT Polskiej Grupy Lotniczej.

Chcemy, żeby pasażerowie z Węgier poczuli, że LOT może stać się dla nich narodowym przewoźnikiem. Jako jedyni w Europie postawiliśmy na bezpośrednie połączenia. Dziś w drodze z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago przesiadają się głównie we Frankfurcie, Paryżu, Amsterdamie i Londynie, co znacznie wydłuża ich podróż - dodał Milczarski.

Jak wykazują analizy przeprowadzone przez LOT, z bezpośrednich połączeń z Budapesztu będą korzystać nie tylko mieszkańcy węgierskiej stolicy, ale również innych miast w kraju, a także wschodniej części Austrii, ze Słowacji, zachodniej Rumunii i państw bałkańskich.

Nowe bezpośrednie połączenia z pewnością będą stanowić dodatkowy impuls dla wzrostu zarówno liczby pasażerów, jak i przewozów cargo. Co ważne oferta połączeń transatlantyckich z Budapesztu będzie uzupełnieniem dla połączeń z Warszawy, ale nie będzie z nią bezpośrednio konkurować” - zaznaczył Milczarski.

Według LOT połączenia między Budapesztem, a Nowym Jorkiem i Chicago realizowane będą wyłącznie Boeingami 787 Dreamliner, czyli najbardziej zaawansowanymi technologicznie samolotami pasażerskimi. Na pokładzie Dreamlinera podróżni mają do dyspozycji trzy klasy: LOT Business Class, LOT Premium Economy i LOT Economy Class.

Po uruchomieniu połączeń między Węgrami a USA LOT będzie obsługiwał w sumie dziewięć połączeń do Ameryki Północnej, w tym osiem do USA: z Warszawy do Nowego Jorku JFK, Newark, Chicago, Los, Angeles i Toronto, z Budapesztu do JFK i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

