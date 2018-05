Gaz z Lewantu do Polski?

PGNiG wstępnie analizuje możliwość wydobycia gazu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego - podało 4 maja Ministerstwo Energii.

W kwietniu Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), ujawnił, że spółka zastanawia się nad zainwestowaniem w złoża gazu w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego. Miałyby one uzupełnić wydobycie na szelfie norweskim i w Polsce.

Bardzo intensywnie penetrujemy możliwości inwestowania tam. Jeśli to się uda, to będzie to bardzo dobre uzupełnienie kierunku północnego – mówił Woźniak podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku.