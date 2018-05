Do restauracji? Chętnie, ale żadnych dań z owadów!

Polskie potrawy jako ulubione wskazało 38 proc. Polaków, 8 proc. preferuje kuchnię arabską. 6 na 10 osób ankietowanych doświadczyło sytuacji, w której musieli reklamować otrzymane danie, a 35 proc. nie zgłosiło reklamacji, mimo niezadowolenia z dania - wynika z badania preferencji kulinarnych Polaków przeprowadzonych w ramach Polskiego Panelu Narodowego

Przynajmniej raz w miesiącu do restauracji zawita 45 proc. Polaków. Rzadziej odwiedzi lokal gastronomiczny mniej niż połowa ankietowanych, a 17 proc. nie chodzi do takich miejsc w ogóle.

Jak wybieramy odpowiedni lokal? Z polecenia znajomych korzysta 65 % respondentów, 38 % przegląda fanpage na Facebooku lub innym medium społecznościowym, a 37 % woli otrzymać konkretniejsze informacje prosto ze strony internetowej danej restauracji.

W Polsce jest najniższe zadowolenie z jedzenia w lokalu - do tej pory reklamować otrzymanego dania nie musiało jedynie 35 % respondentów, gdzie na Słowacji jest to co drugi ankietowany, a w Czechach ten współczynnik wynosi 41 %. Co trzeci Polak w badaniu Polskiego Panelu Narodowego przyznaje, że nie zgłaszał zastrzeżeń obsłudze mimo swojego niezadowolenia. W Czechach i na Słowacji był to co piąty ankietowany.

Nie boimy się za to kulinarnych eksperymentów z egzotyką. Co trzeci ankietowany w Polsce chętnie skosztowałby kawy Kopi Luwak, któa fermentuje w zwierzęcych jelitach, jest wydalana i dopiero potem przygotowywana do spożycia przez człowieka, na Słowacji jest to 40%, podczas gdy w Czechach pragnęłoby skosztować tego specjału 54%.

Nasze narody wyraźnie oddziela stosunek do konsumpcji wnętrzności - prawie 59 % Polaków i 44 % Słowaków wyraźnie odmawia spróbowania, gdzie większość Czechów nie ma z tym żadnego problemu (odmówiłby zaledwie co trzeci).

Zgoda panuje natomiast w przypadku owadów, których nie ma ochoty kiedykolwiek spróbować 73 % Polaków, 75 % Słowaków i 58 % Czechów.

Na podstawie danych Polskiego Panelu Narodowego oprac. Sek