Komunikacyjny przełom na Mazowszu

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek 4 maja o zatwierdzeniu do realizacji 13 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 190 mln zł.

Są to zadania związane z budową odcinka drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudową i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich do nośności 11,5 t/oś, budową mostów, a także poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przebudową skrzyżowań, budową przejść dla pieszych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

W województwie mazowieckim w ramach tych działań w latach 2019-2020 zostanie przebudowana DK 79. Chodzi o odcinek w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie z ul. Energetyczną – skrzyżowanie z ul. Syrenki. To tylko półtora kilometra, ale radykalnie zmieni to jakość ruchu w bardzo obciążonym obecnie węźle pomiędzy Warszawą i Piasecznem. Jezdnie zostaną poszerzone do trzech pasów ruchu pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany zostanie system oświetlenia drogowego oraz system odwodnienia drogi oraz usunięta kolizja z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Co równie ważne ruszą prace przygotowawcze do rozbudowy DK 79 na odcinku Piaseczno - Góra Kalwaria, która dziś jest dramatycznie zatłoczona i niebezpieczna, a ma stać się drujezdniową arterią. Program Inwestycji obejmuje do 2020 r. wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów. Zaplanowana jest tam budowa prócz dwujezdniowej drogi klasy GP, budowa obiektów inżynierskich, skrzyżowań, sieci dróg dojazdowych i odcinków dróg gminnych, budowa oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, oraz systemu odwodnienia drogi.

Oprac. sek