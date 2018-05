Sezon na truskawki rozpoczęty

Na rynku hurtowym w Broniszach już pojawiły się pierwsze polskie tegoroczne truskawki ze szklarni. Obecnie kosztują one 18-20 zł za kg, ale przy słonecznej pogodzie ich podaż szybko wzrośnie, a cena spadnie

Sezon na polskie truskawki można uznać za rozpoczęty. Dostarczane do Bronisz owoce są pięknie wybarwione i smaczne. Z zapowiedzi plantatorów wynika, że jeżeli temperatura się utrzyma to w ciągu tygodnia będą truskawki spod włókniny i foli perforowanej - poinformowała rzecznik Rynku Małgorzata Skoczewska.

Zdaniem plantatora z Czerwińska Adama Leszczyńskiego, od tego tygodnia będą już dostawy owoców z tuneli. W jego ocenie, ten rok zapowiada się dobrze, jednakże problemem może być brak rąk do pracy przy głównym zbiorze owoców.

Obecnie na rynku w Broniszach truskawki sprzedaje już kilku dystrybutorów. W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny są o jedną czwartą niższe tj. są na poziomie 18-20 zł/kg.

Krajowe truskawki są także w sprzedaży na Rynku Hurtowym w Poznaniu. Według zapowiedzi plantatorów, w połowie tygodnia truskawki pojawią się także na innych rynkach hurtowych.

Nadal spore są dostawy truskawek hiszpańskich, greckich i węgierskich, które są konkurencyjne cenowo. W ofercie hurtowej w Broniszach są one sprzedawane w cenie od 10 do 18 zł/kg.

W ubiegłym roku zebrano w Polsce ok. 180 tys. ton truskawek. Jeżeli tegoroczne prognozy potwierdzą się, to truskawek nie powinno być mniej niż w 2015 roku czyli ponad 200 tysięcy ton. Główne zbiory będą pochodziły z upraw polowych. Wczesne odmiany kończą już kwitnienia. Zagrożeniem dla upraw polowych mogą być anomalie pogodowe takie jak przymrozki, gradobicia czy podtopienia plantacji.

Można już kupić polskie maliny, te owoce także pochodzą ze szklarni i dlatego ich cena jest wysoka - 60 zł/kg.

W sadach czereśniowych i gruszowych są już spore zawiązki owoców co zapowiada obfity plon.

Maj - to pełnia sezonu szparagowego. Jest ich dużo, a ceny spadły, obecnie w ofercie hurtowej kilogram kosztuje 6-10 zł. Szparagi sprzedawane są w półkilogramowych pęczkach.

Potaniały także krajowe pomidory. Pomidory malinowe oferowane są w cenie 5-7 zł za kilogram (opakowania po 6 kg). W podobnych opakowaniach są sprzedawane także pomidory zwykłe - czerwone, ale są one tańsze. Kilogram kosztuje od 3,15 zł do 4,65 zł.

Krajowe rzodkiewki są w cenie od 80 groszy za pęczek do 1,20 zł, importowane w podobnej cenie. Krajowa botwina w cenie 2 zł za pęczek (w opakowaniu po 10 pęczków). Są już pierwsze dostawy krajowej młodej kapusty z produkcji w tunelach. Ceny hurtowe wahają się od 4 do 6 zł, w zależności od wielkości główki.

Krajowe ogórki wyeliminowały import. Krótkie sprzedawane są w cenie od 3,85 do 5 zł/kg , a tzw. gruntowe (nadające się do przygotowania małosolnych) w cenie 4,5 do 5,75 za kilogram. Spore są dostawy koperku, natki i szczypiorku. Jest już także młoda kapusta pekińska oraz krajowa kalarepa w cenie 2 zł za sztukę.

Anna Wysoczańska (PAP), sek