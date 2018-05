Wiemy kiedy ruszy komisja ds. VAT

Komisja ds. wyłudzeń VAT powinna zacząć pracę jeszcze w maju, a przesłuchania ruszą prawdopodobnie od czerwca - zapowiedział w niedzielę w Świeciu poseł Marcin Horała, rekomendowany przez klub PiS na przewodniczącego komisji. Jak zapowiedział, zaproponuje, by komisja pracowała też w wakacje

Pierwsze czytanie projektu uchwały ws. powołania komisji odbyć się ma w Sejmie w środę wieczorem.

Horała, który został zarekomendowany przez klub PiS na przewodniczącego komisji ds. wyłudzeń VAT, powiedział, że inni kandydaci jego klubu do tej komisji zostaną przedstawieni w najbliższym czasie.

Komisja musi zacząć od kwestii organizacyjnych - przyjąć plan prac, kalendarz przesłuchań. To, co widzą wyborcy w mediach, a więc przesłuchania, to chyba już w czerwcu. Ale komisja realnie już od maja będzie pracowała, może uzyskać dostęp do dokumentów i zacząć się z nimi zapoznawać” - podkreślił.

Poseł zapowiedział, że zaproponuje członkom komisji, by pracowała ona także w okresie wakacyjnym.

Horała podkreślił, że ma pewną koncepcję pracy komisji.

Poseł wskazał, że według szacunków Komisji Europejskiej luka VAT w Polsce w latach 2007-2015 wyniosła 262 mld zł. Dodał, że w związku z tym być może będzie trzeba zawęzić zakres prac, np. tylko do procesów decyzyjnych w rządzie dotyczących niewprowadzania rozwiązań uszczelniających VAT.

Nidy nie uda się wyrugować niepłacenia VAT do zera, ale gdyby utrzymać ten poziom ściągalności podatku, który rząd PiS w 2007 r. pozostawił rządowi PO, to koło 200 mld zł by się zebrało do budżetu z samego VAT. To nie jest koniec strat, ponieważ 200 mld zł więcej w legalnej gospodarce to są też miejsca pracy, ci ludzi pracowaliby, zarabialiby, płaciliby podatki. Uważam zupełnie szacunkowo, że całkowite straty to jest co najmniej 300 mld zł - ocenił poseł.