Ważny apel ks. T. Isakowicza-Zaleskiego do protestujących

Ponawiam swój apel do matek, aby zawiesiły protest, bo dalsze przebywanie dzieci w tak ekstremalnych warunkach odbije się na ich zdrowiu i psychice - napisał w niedzielę na Twitterze Prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Jako uczestnik protestu w Sejmie w 2014 r. ponawiam swój apel do matek, aby zawiesiły obecny protest, bo dalsze przebywanie dzieci w tak ekstremalnych warunkach odbije się na ich zdrowiu i psychice” - zaznaczył ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Fundacja im. Brata Alberta, którą kieruje, zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym - prowadzi 32 placówki dla 1100 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie wraz z podopiecznymi od 18 kwietnia. Domagają się realizacji dwóch głównych postulatów.

Jeden to wprowadzenie dodatku „na życie” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

Kolejny postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz z jej stopniowym podwyższaniem do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną. Projekt w tej sprawie przyjął już rząd.

W poniedziałek klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Według rządu zaproponowane w nim rozwiązania zagwarantują niepełnosprawnym ok. 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację.

W czwartek Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z przebywającymi w gmachu Sejmu rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Jak powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, spotkanie miało na celu pomoc w poszukiwaniu kompromisu. Odbyło się ono na zaproszenie protestujących, a zaproszenie na nie zostało przekazane Pierwszej Damie przez ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego.

SzSz (PAP)