Baltona zawarła ugodę z PPL

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona wraz z podmiotami powiązanymi (BH Travel Retail Poland, Flemingo Dutyfree Shop Private Limited, Ashdod Holdings Limited) i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zawarły ugodę, określającą zasady rozliczeń wzajemnych roszczeń związanych ze sporami dotyczącymi najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, poinformowała spółka. Jednocześnie Baltona i PPL podpisały pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych o wartości (w okresie ich obowiązywania) ok. 710 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami ugody, strony zrzekły się względem siebie wszelkich wzajemnych roszczeń (obecnych oraz przyszłych) związanych ze sporami [w zakresie wypowiedzenia przez PPL w roku 2012 umów najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie] […]. Zrzeczenie się wzajemnych roszczeń (obecnych oraz przyszłych) obejmuje dodatkowo zobowiązanie stron do doprowadzenia do umorzenia toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz do niewszczynania żadnych dalszych postępowań w celu dochodzenia, ustalenia i egzekucji roszczeń związanych z ww. sporami - czytamy w komunikacie.