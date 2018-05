Wiem, ile zarabia współmałżonek...

Z kwietniowego badania CBOS wynika, że 94 proc. osób pozostających w związku małżeńskim twierdzi, że ich mąż lub żona wiedzą, ile zarabiają. Jak informuje CBOS, w związkach nieformalnych zdarza się to rzadziej.

Mniej niż połowa (47 proc.) badanych w takich związkach deklaruje, że ich partner czy partnerka posiadają informacje o ich zarobkach. Może to oznaczać, że wiedza o zarobkach traktowana jest jako informacja prywatna, ujawniana jedynie najbardziej zaufanym osobom. Większe zróżnicowanie wśród osób pozostających w niesformalizowanych relacjach może bowiem wynikać z różnorodności (pod względem czasu trwania czy intensywności) takich związków - napisano w komunikacie dotyczącym badania.

CBOS informuje, że w następnej kolejności, chociaż znacznie rzadziej, wiedzę o zarobkach badanych posiadają dzieci (29 proc.) i rodzice (25 proc.).

Jeszcze rzadziej są to przyjaciele (12 proc.), członkowie dalszej rodziny (9 proc.) oraz współpracownicy (8 proc.). Niezwykle rzadko zdarza się, by takie informacje mieli sąsiedzi (4 proc.) lub dalsi znajomi (2 proc.). Więcej niż co dziesiąty ankietowany (12 proc.) deklaruje, że nikt nie wie, ile zarabia - napisano w komunikacie.

Można więc powiedzieć, że wysokość dochodów jest informacją, którą Polacy nie lubią się dzielić poza bardzo wąskim gronem najbliższych osób. Całkowitą dyskrecję pod tym względem najczęściej przejawiają uczniowie i studenci (40 proc. z nich deklaruje, że nikt nie wie, jakie uzyskują dochody), a także najmłodsi badani (25 proc. osób w wieku 18-24 lata), respondenci posiadający wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (20 proc.) oraz źle oceniający własne warunki materialne (20 proc.). Wyróżniają się także ankietowani pracujący na własny rachunek (21 proc.) - dodano.