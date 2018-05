W co drugim urzędzie zapłacimy bezgotówkowo

Już w co drugim urzędzie w Polsce możemy wnieść opłatę za pomocą karty płatniczej lub telefonu - poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Rok temu Izba wspólnie z MPiT uruchomiła program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Celem programu jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet - do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków. Jak podano, terminale płatnicze POS otrzymała również policja drogowa.

Z danych KIR wynika, że w pierwszym roku do programu przystąpiło 1 tys. 414 urzędów - to ok. 50 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 tys. 165 urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 448 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 60,3 mln zł.

Do końca kwietnia br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł.

Pozytywne efekty programu, widoczne już po roku od jego startu, pokazują, że kierunek przez nas obrany jest zgodny z oczekiwaniami znacznej części obywateli - skomentował, cytowany w komunikacie, Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Malejący udział gotówki w obrocie pieniężnym to efekt modernizacji systemów płatniczych i cyfryzacji usług finansowych, co przekłada się na większą wygodę klientów i szybkość obsługi, zarówno w obszarze komercyjnym, jak i publicznym. Powodzenie tego procesu zależy w dużej mierze od ścisłej, międzysektorowej współpracy, czego przykładem jest realizowany od roku ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, wspierany przez KIR - dodał Dariusz Marcjasz, wiceprezes KIR.

Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.

