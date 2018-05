W I kwartale br. zarejestrowano w Polsce 139,9 tys. nowych samochodów osobowych, 15,3 tys. aut dostawczych, 7,2 tys. ciężarowych - wynika z kwartalnego raportu „Branża motoryzacyjna” KPMG oraz PZPM. Oznacza to, że najwięcej samochodów kupują klienci indywidualni.

Jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna” w I kw. 2018 r. zarejestrowano w Polsce 139,9 tys. nowych samochodów osobowych (11 proc. więcej niż rok temu), 15,3 tys. aut dostawczych, 7,2 tys. ciężarowych, 0,6 tys. autobusów oraz 2,1 tys. motocykli i 1,6 tys. motorowerów.

Klienci indywidualni kupują więcej samochodów - ten obszar rynku wzrósł o 7 proc. (w porównaniu z danymi z ubiegłego roku). Ponadto zwiększył się także segment małych i średnich SUV-ów, który odnotował 24-proc. wzrost i 29-proc. udział w rynku.

W 2017 roku eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 8,2 proc. i wyniósł 33,1 mld euro. W I kwartale 2018 roku nieco gorszy wynik wypracowały fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce. Z taśm montażowych zjechało 177,9 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza spadek o 12,1 proc. w ujęciu rocznym - czytamy w badaniu.

Jak mówił, cytowany w raporcie, prezes PZPM Jakub Faryś, „mimo wyraźnego wzrostu rejestracji przez klientów indywidualnych, od lat mamy do czynienia ze stałym i wzmacniającym się udziałem zakupów firmowych”.

Wprawdzie tempo popytu na samochody wśród nabywców indywidualnych rośnie, jednak ich udział obniżył się kolejny raz - nawet w najlepszym dla nich okresie, tj. w I kwartale bieżącego roku - do niespełna 35 proc. Pozostaje wierzyć że ta tendencja zostanie powstrzymana, choć obecne wyniki na to nie wskazują - dodał.

W raporcie zwrócono uwagę, że dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. „W pierwszym kwartale br. zarejestrowano ich (łącznie z hybrydami plug-in) 340 sztuk. Oznacza to wzrost aż o 114 proc.” - czytamy. Polacy rejestrują również coraz więcej aut z innymi napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) - w pierwszym kwartale 2018 roku liczba rejestracji w tej grupie zwiększyła się o 14,8 proc. i wyniosła 5,6 tys. sztuk.

Przez pierwsze trzy miesiące br. zarejestrowano 15,3 tys. nowych samochodów dostawczych, czyli o 5,0 proc. więcej w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Rejestracje samochodów ciężarowych wzrosły o 14,7 proc. w ujęciu rocznym, do 7,1 tys. sztuk. Z kolei rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5 ton wzrósł o 9,2 proc. - w pierwszym kwartale zarejestrowano 6,9 tys. sztuk. O 14,2 proc. wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów, których od stycznia do marca br. zarejestrowano 627 sztuk. Do wzrostu tej kategorii pojazdów przyczyniły się jedynie autobusy miejskie.

Faryś ocenił, że „wzrost liczby rejestracji autobusów miejskich jest bardzo ważnym sygnałem”.

Świadczy o trwającym procesie odnowy wysłużonego taboru miejskiego. Nowe autobusy miejskie nie tylko zwiększą komfort jazdy pasażerów i podniosą poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim wpłyną na znaczną redukcję szkodliwych emisji i ogólną poprawę jakości powietrza w miastach i aglomeracjach miejskich, zwłaszcza, że w I kwartale przybyło kolejnych 46 eko-autobusów - tłumaczył.

W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano także 29 proc. spadek zarejestrowanych nowych motocykli - było ich o 2,1 tys. mniej. Jak mówił, cytowany w publikacji, Mirosław Michna z KPMG, w pierwszych trzech miesiącach br. odnotowano też „duże spadki w kategorii motorowerów, których wydania zmniejszyły się aż o 55,5 proc. w stosunku do I kw. 2017 r.”.

Z raportu wynika, że zwalnia produkcja w fabrykach ulokowanych w Polsce. W pierwszym kwartale 2018 roku ogółem wyprodukowano w Polsce 177,9 tys. pojazdów samochodowych, czyli o 12,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najbardziej zmalała produkcja samochodów osobowych - od stycznia do marca z taśm zjechało 130,4 tys. sztuk, czyli o 17,5 proc. mniej niż przed rokiem. Nieco wolniej spadła liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego (o 2,4 proc.).

W analizie wskazano, że aktualne dane Eurostatu pozwalają także podsumować w ujęciu rozszerzonym eksport motoryzacyjny z Polski w całym 2017 roku.

Przez 12 miesięcy wyeksportowano produkty motoryzacyjne o wartości 33,1 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tymi silniki), których eksport sięgnął 21,1 mld euro (o 7,0 proc. więcej w ujęciu rocznym), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 12,1 mld euro, tj. o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej - czytamy.

(PAP)