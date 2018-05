Tempo wzrostu PKB nie do utrzymania

**Wysokie tempo wzrostu PKB z początku 2018 r. jest nie do utrzymania - uważa wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że prognozowany wskaźnik wzrostu PKB w 2019 r. o 3,8 proc. jest wiarygodny.

To, co widzimy w 2018 r. jest lepsze niż założenia, ale ma to charakter cykliczny, czyli wróci to do trendu w roku 2019. Naturalne jest dla nas, że tempo wzrostu PKB będzie wolniejsze. Cieszymy się, że na początku 2018 r. wskaźniki są dobre, ale na dłuższą metę jest to nie do utrzymania - powiedział Skiba podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego.