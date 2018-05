Rynek gazu będzie rósł

Perspektywy dla rynku gazu, zarówno w Polsce jak i na świecie, są bardzo dobre. Bardzo ważne znaczenie dla PGNiG ma terminal LNG w Świnoujściu. Jego rola w naszym regionie Europy będzie rosła

Według prognoz PGNiG, zapotrzebowanie na gaz w Polsce zwiększy się z 16,8 mld m sześc. w 2016 roku do 22,8 mld m sześc. w 2040 r. – mówił Piotr Woźniak, prezes PGNiG SA, podczas konferencji Gazterm, która rozpoczęła się w poniedziałek 7 maja w Międzyzdrojach.

Znakomite perspektywy ma nie tylko rynek krajowy, ale również środkowoeuropejski. Kraje naszego regionu rozbudowują infrastrukturę gazową, powstaje kolejne interkonektory. Coraz więcej gazu będą potrzebowały kraje leżące nad Morzem Bałtyckim, na przykład Szwecja.

Rosnącemu popytowi na gaz w Polsce sprzyjają planowane inwestycje w energetykę gazową. Piotr Woźniak wymienił sześć projektów, ważnych z punktu widzenia PGNiG i polskiego rynku gazu, z których największy, Dolna Odra, będzie zużywała rocznie aż około 1 mld m sześc. gazu.

Piotr Woźniak przypomniał, że zmienia się struktura portfela importowego PGNiG: coraz mniejszy w nim udział ma gaz sprowadzany z Rosji, coraz większą rolę pełni surowiec kupowany na innych rynkach. Zmiana struktury sprowadzanego gazu ma nie tylko znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również na cenę kupowanego i wprowadzanego do polskiej sieci surowca: gaz z Rosji jest drogi, więc zmniejszenie jego udziału w imporcie jest korzystane nie tylko dla PGNiG, ale również dla całej gospodarki.

Za kilka lat, kiedy ruszy Baltic Pipe, pojawi się import gazu z Morza Północnego. - To nowy szlak dostawy gazu z Norwegii poprzez Danię do Polski – przypomniał Piotr Woźniak. Mówiąc o terminalu LNG w Świnoujściu, zwrócił uwagę na rosnące znaczenie tzw. małego LNG, wykorzystywanego np. w transporcie. – To szybko rosnący rynek – mówił Piotr Woźniak.

Gazterm to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej branży gazowej. Tegoroczna, XXI edycja konferencji, odbywa się pod hasłem: Perspektywy współpracy gazowej USA – Trójmorze. W konferencji uczestniczą przedstawiciele branży gazowniczej z Polski i z USA, ciepłowniczej i energetycznej, środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki.