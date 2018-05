Wartość inwestycji przekroczyła 300 mld złotych

Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020, przekroczyła 300 miliardów złotych - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Najnowsze dane z 7 maja pokazały, że przekroczyliśmy barierę 300 miliardów złotych, jeśli chodzi o wartość inwestycji, które dofinansowaliśmy ze środków unijnych na lata 2014-2020. Takich inwestycji mamy w tej chwili prawie 35 tysięcy - podał.

Według MIiR dokładna wartość inwestycji, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, to 300,7 miliarda złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło 185,6 miliarda złotych, a tak zwany wkład krajowy, czyli to, co dokładają m.in. odbiorcy dotacji - 115,1 miliarda złotych.

Oznacza to, że do każdej złotówki, którą inwestujemy w Polsce w ramach polityki spójności, dodajemy około 60 groszy od siebie. Polityka spójności jest najbardziej proinwestycyjną polityką Unii Europejskiej i będziemy walczyć o jej jak najsilniejszą pozycję w budżecie UE 2021-2027 - podkreślił szef resortu inwestycji i rozwoju.

Zgodnie z danymi ministerstwa, w ciągu ostatniego tygodnia - od poniedziałku 30 kwietnia do niedzieli 6 maja - dofinansowanie unijne w wysokości 800 milionów złotych otrzymało 120 inwestycji.

Pełna kwota przeznaczona dla Polski w tej perspektywie UE to ok. 343,2 mld zł.

SzSz (PAP)