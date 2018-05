ARP: Rośnie wydobycie węgla

W marcu tego roku polskie kopalnie wyprodukowały i sprzedały ok. 5,6 mln ton węgla kamiennego - wskazują dane Agencji Rozwoju Przemysłu. W marcu ubiegłego roku wielkości wydobycia i sprzedaży były na poziomie 6 mln ton

Z przedstawionych danych katowickiego oddziału Agencji, który monitoruje rynek węgla i sytuację w górnictwie, wynika, że marcowe wydobycie i sprzedaż były zauważalnie wyższe od wielkości produkcji węgla w lutym, kiedy kopalnie wyprodukowały blisko 5,2 mln ton węgla, a sprzedały prawie 5,1 mln ton.

Osiągnięte w marcu wyniki w zakresie wielkości produkcji były także o ok. 600 tys. wyższe niż w grudniu zeszłego roku, kiedy miesięczne wydobycie osiągnęło historyczne minimum, po raz pierwszy spadając nieznacznie poniżej 5 mln ton.

W grudniu ub. roku oraz w styczniu br. wielkość sprzedaży węgla była wyższa od miesięcznej wielkości produkcji tego surowca, co oznacza, że nabywców znalazła wówczas także część węgla z zapasów lub depozytów. Natomiast w lutym i marcu kopalnie sprzedały nieznacznie mniej węgla niż w tym czasie wydobyły.

W całym ub. roku kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc., czyli prawie 4,9 mln ton). Najniższe miesięczne wydobycie odnotowano w grudniu (poniżej 5 mln ton), a najwyższe (powyżej 5,9 mln ton) - w marcu i październiku 2017.

Stan zapasów węgla na zwałach w końcu marca br. ARP szacuje na blisko 1,6 mln ton - to zaledwie ok. 20 tys. ton węgla więcej niż miesiąc wcześniej.

Według danych ARP tegoroczny marzec przyniósł dalszy wzrost cen węgla dla energetyki, spadła natomiast cena węgla dla ciepłownictwa. Cena węgla dostarczanego do energetyki była o 1,1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa spadła z miesiąca na miesiąc o 0,7 proc.

„Marzec 2018 r. to dla indeksu PSCMI1 (indeks cen węgla dla energetyki) siódmy już z rzędu miesiąc wzrostu wartości, natomiast dla indeksu PSCMI2 (indeks cen dla ciepłownictwa) marzec to pierwszy miesiąc ze spadkiem, niewidzianym dla cen do ciepłowni od sierpnia 2017 r.” - podała Agencja.

W marcu br. indeks cen węgla dla energetyki po raz pierwszy od ponad trzech lat przebił poziom 230 zł za tonę, osiągając 230,75 zł/t, czyli 10,57 zł za gigadżul uzyskanej z węgla energii. To 15,3 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku, kiedy ceny dla rynku węgla energetycznego były niższe o ponad 30 zł na tonie.

Wartość kwartalna tego wskaźnika wyniosła 228,48 zł za tonę - to wynik lepszy o 8,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i 14,8 proc. lepszy w odniesieniu do pierwszego kwartału zeszłego roku.

Drugi indeks, obrazujący poziom cen węgla dla ciepłownictwa, zmalał w marcu o 0,7 proc. wobec poziomu z lutego i wyniósł 297,18 zł za tonę (12,23 zł za gigadżul). To ponad 60 zł na tonie (ponad 27 proc.) więcej niż w marcu zeszłego roku.

Średnia wartość indeksu ciepłowniczego dla całego pierwszego kwartału wyniosła 294,69 zł za tonę. To rekordowe ceny - od 2013 r. kwartalna wartość tego indeksu nie była tak wysoka. W porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku indeks wzrósł o 30 proc., a wobec poprzedniego kwartału o ponad 13 proc. SzSz(PAP)