Gazterm: Długi marsz Amerykanów

Rosyjski Gazprom jest w stanie zejść z ceną w krótkiej perspektywie. – Natomiast my koncentrujemy się na konkurencyjności w długim okresie – mówił Andrew Walker, wiceprezes ds. strategii i komunikacji w amerykańskim gigancie Cheniere na panelu w trakcie trwającej w Międzyzdrojach XXI konferencji Gazterm.

Spółka należy do czołowych eksporterów amerykańskiego skroplonego gazu LNG. Od Cheniere pochodził pierwszy w historii LNG ze Stanów Zjednoczonych, który w czerwcu zeszłego roku dostarczył do polskiego terminalu w Świnoujściu gazowiec Clean Ocean.

Andrew Walker nie ma wątpliwości, że Rosjanie będą starali się utrudnić dostawy LNG z USA do Polski. Amerykańska spółka spodziewa się ostrej walki konkurencyjnej, lecz jest gotowa, by do niej stanąć. Walker przypomniał, że w 2017 roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy odnotowały w handlu gazem dodatnią pozycję eksportową netto.

Trend został odwrócony – mówił Walker. Według niego, popyt na LNG będzie rósł na całym świecie, a USA są w stanie konkurować w Europie i w Azji, ponieważ mają niskie koszty produkcji, tanią infrastrukturę. Walker zapewniał, że Ameryka w handlu gazem staje się coraz bardziej elastyczna, a jej działania zmieniają sektor gazowy na całym świecie.

Gaz ziemny będziemy w stanie dostarczać coraz bardziej sprawnie – mówił Walker.

W tym roku wzrósł popyt na LNG w Chinach, Cheniere spodziewa się takiego samego trendu w całej Azji, ale również w Europie. Walkier apelował, by w handlu gazem nie opierać się jedynie na transakcjach spotowych, ale zadbać również o kontrakty długoterminowe.

Peter Thompson, starszy menedżer w Baringa Partners, przyznał, że na LNG są już zawierane długoterminowe kontrakty, jednak każdy kraj powinien dostosować formę umów do swoich potrzeb. Zauważył, że obecnie dostawcy LNG mocno konkurują ze sobą, więc okazja jest dobra do negocjowania atrakcyjnych cen. Thompson spodziewa się spadku cen gazu na amerykańskim rynku. – Wynika to z drugiej fazy inwestycji na tym rynku, tańszych niż poprzednie - mówił Peter Thompson.

S.K.