Gazterm: Terminal LNG będzie większy

Nasz region Europy będzie potrzebował więcej gazu, a także więcej infrastruktury, mówił Paweł Jakubowski, prezes Polskiego LNG SA, spółki zarządzającej terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podczas XXI konferencji Gazterm w Międzyzdrojach.

Gaz płynny LNG może zapełnić białe plamy na mapie dystrybucyjnej Polski (około 40 proc. powierzchni kraju jest niezgazyfikowana), dobre perspektywy są przed tzw. rynkiem bunkrowania, czyli tankowania LNG na statki wykorzystujące gaz płynny jako paliwo do silników. To tylko przykłady świadczące o tym, że krajowy rynek LNG będzie rozwijał się stabilnie.

Paweł Jakubowski przypomniał, że koncepcja Bramy Północnej składa się z dwóch projektów: Baltic Pipe, czyli z rurociągu łączącego złoża gazu na Morzu Północnym z Danią i z Polską, oraz rozbudowę terminalu w Świnoujściu. – Brama Północna pozwoli zastąpić dotychczasowe kierunki dostaw gazu – mówił Paweł Jakubowski.

Łącznie przez Bramę Północną będzie trafiać do Polski 17,5 mld m sześc. gazu, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu naszej gospodarki na ten surowiec. Brama powinna zacząć w pełni funkcjonować – z oboma wchodzącymi w jej skład elementami – w 2022 roku. Brama Północna jest elementem szerszej strategii, polegającej na przesyłaniu gazu na rynki ościenne. W tym sensie koncepcja Bramy wpisuje się w ideę Trójmorza, zakładającą oczywiście współpracę z partnerami w naszym regionie Europy.

»» Inne tematy na konferencji Gazterm czytaj tutaj:

Gazterm: Długi marsz Amerykanów

Rynek gazu będzie rósł

Paweł Jakubowski powiedział o czterech elementach związanych z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu: pierwszy polega na zwiększeniu mocy regazyfikacyjnych o 50 proc., z obecnych 5 mld m sześc. do 7,5 mld m sześc. (chodzi o zwiększenie istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki), drugi – na zbudowaniu drugiego nabrzeża do obsługi mniejszych jednostek, np. do bunkrowania statków, trzeci – na postawieniu trzeciego zbiornika LNG, i czwarty – na budowie instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Na początku 2019 spółka chce podpisać kontrakty wykonawcze, a inwestycje mają być gotowe w 2022 roku.

SK