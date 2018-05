Gazterm: Gaz łączy Trójmorze

Kolejny, trzeci szczyt grupy Trójmorza odbędzie się we wrześniu w Bukareszcie. Według Kancelarii Prezydenta RP, ma być bardzo konkretny, przynieść praktyczne owoce, a może nawet zakończyć się powołaniem specjalnego funduszu

Witold Dzielski z Kancelarii Prezydenta RP przedstawił podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach kilka szczegółów planowanego szczytu w Bukareszcie, jednak o funduszu nie chciał wiele powiedzieć. Przyznał jedynie, że taki plan jest, może zostać sfinalizowany podczas spotkania członków Trójmorza we wrześniu, a środki na jego działalność mogą pochodzić np. z prywatnych instytucji amerykańskich. Dzielski mówił podczas panelu poświęconego potencjalnej współpracy gazowej USA z państwami Trójmorza, że rozmowy na temat Funduszu znajdują się na bardzo wstępnym etapie.

Według jego informacji, w Bukareszcie podczas szczytu planowane jest zorganizowanie forum biznesowego oraz powołanie Rady Biznesowej, złożonej z izb gospodarczych państw Trójmorza, a także spoza tej grupy. Każde z państw – uczestników Trójmorza – przygotuje po pięć konkretnych pomysłów, z których zostanie wyłoniona pewna ich część przeznaczona do realizacji. Dzielski zwrócił uwagę na potencjał Trójmorza: jego członkowie liczą 112 mln obywateli, a terytorium to 1/3 powierzchni Unii Europejskiej.

Remigiusz Nowakowski, wiceprezes DISE, powiedział podczas panelu, że rynek gazu jest najbliższy do realizacji idei Trójmorza. Według niego, dzięki zaangażowaniu firm z USA można będzie zorganizować handel tym surowcem według przejrzystych, rynkowych zasad. Anna Mikulska z centrum Studiów Energetycznych Instytutu Bakera na Uniwersytecie Rice’a w Huston w stanie Teksas mówiła, że amerykański gaz nie musi dotrzeć do Europy, by spowodować spadek cen, wystarczy że będzie dostarczany np. do Azji.

Trójmorze to międzynarodowa koncepcja gospodarczo-polityczna, skupiająca 12 państw Europy, ograniczonych trzema morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Podczas szczytu Trójmorza, który odbył się w zeszłym roku w Warszawie (jego uczestnikiem był Donald Trump, prezydent USA), wśród priorytetów inicjatywy wymieniono poprawę połączeń transportowych w regionie i dalsze integrowania ich z Transeuropejską Siecią Transportową, realizację postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych oraz osiągnięcie pełnej synergii z politykami UE.

Grupa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović. Pierwszy szczyt odbył się w Dubrowniku 25 i 26 sierpnia 2016 roku. Przyjęto tam deklarację, w której wyznaczono cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki.