Paraliż ruchu na włoskich lotniskach

721 lotów zaplanowanych na wtorek odwołano we Włoszech z powodu dwóch strajków kontrolerów ruchu lotniczego - podały media, podsumowując informacje z lotnisk w całym kraju. Pierwszy strajk trwa od rana do godziny 18, a drugi od 13.00 do 17.00

Dwa ogólnokrajowe strajki zorganizowały na tle sporu płacowego różne autonomiczne związki zawodowe, do których należą kontrolerzy lotów.

Wcześniej, w związku z zapowiedzią akcji protestacyjnej, wiele linii lotniczych prewencyjnie odwołało przyloty i odloty, planowane w jej godzinach i przesunęło je na inne pory.

Na rzymskim lotnisku Fiumicino nie odbędzie się około 100 lotów, w tym 85 Alitalii.

SzSz (PAP)