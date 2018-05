PKO BP wdrożył nowy model obsługi firm

PKO BP wdrożył - w ramach Centrum Bankowości Przedsiębiorstw - nowy model obsługi klientów firmowych o przychodach rocznych od 5 do 30 mln zł. Centrum zapewnia sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów z zakresu leasingu, faktoringu, produktów skarbowych czy trade finance - poinformował bank.

Główny cel, który sobie postawiliśmy tworząc nową linię biznesową i model obsługi, to być jak najbliżej klienta. Wybrana grupa to klienci o szczególnych potrzebach, którym oferujemy dostęp do pełnej gamy produktów grupy kapitałowej PKO w skondensowanej formie. Naszym celem jest m.in. aktywne wspieranie polskich przedsiębiorców na ich drodze do zwiększania skali działania, co w konsekwencji może prowadzić do ekspansji zagranicznej – powiedział, cytowany w komunikacie, Rafał Antczak, wiceprezes PKO BP.

Stworzyliśmy też optymalne rozwiązania dla pracy doradców: dopasowane portfele klientów, rozproszoną mobilną sieć sprzedaży i odpowiednie wyposażenie. Rozmowy z klientami i ich pozytywne reakcje są dowodem na to, że nowa jednostka to optymalne środowisko do rozwoju firmy - dodał.