Bierecki: Najważniejsi są klienci, czyli obywatele

Jednym z gości specjalnych odbywającego się w Sopocie, VI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń jest senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych

Podczas swojego wystąpienia Bierecki zwrócił szczególną uwagę na fakt, że podstawowym zadaniem branży ubezpieczeniowej powinna być troska o klienta, czyli obywatela. Jak zauważył przewodniczący komisji budżetów i finansów publicznych, na szczególną uwagę zasługuje działalność komisji odszkodowawczych, które często wykorzystują zaufanie klientów.

Bierecki zapowiedział, że kierowana przez niego senacka komisja przygotowuje rozwiązania, które pomogą ukrócić patologie. Senator zwrócił uwagę, że działalność kancelarii odszkodowawczych musi zostać uregulowana w 3 najważniejszych kwestiach:

Po pierwsze: Aby wypłata odszkodowania zawsze była dla klienta! Żeby pieniądze nie były przetrzymywane przez kancelarie odszkodowawcze, a jak najszybciej przekazywane ludziom, co ograniczy niebezpieczeństwo upadku kancelarii i przepadku środków. Po drugie: konieczne jest uregulowanie wysokości prowizji pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze. Mamy do czynienia z nadmiernym bogaceniem się kancelarii odszkodowawczych. Umowy często zawierane są w momencie, kiedy klient nie jest do końca świadomy swoich decyzji (np. trauma po wypadku) a kancelaria ubezpieczeniowa w umowie dokonuje zapisu o 50 proc. prowizji. To jest kradzież w biały dzień. I trzecia rzecz, to zakaz pobierania wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych ze środków, które przeznaczone są na pokrycie kosztów leczenia. Nie może być tak, że na tym tracą klienci – przekonuje Bierecki.