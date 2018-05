Coraz więcej autobusów na gaz

Dzięki preferencjom podatkowym, rynek paliw gazowych powinien nabrać wiatru w żagle. Miasta coraz chętniej inwestują w autobusy na gaz.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, a w efekcie obniżenie akcyzy na gaz CNG/LNG do zera, zapowiada dobre czasy dla sektora paliw gazowych.

Zniesienie akcyzy to poważny krok, by rynek CNG dobrze się rozwijał – mówił Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach.

Polska ma szanse, by jej rynek paliw gazowych wykorzystywanych w silnikach pojazdów osiągnął poziom zbliżony do krajów zachodnich. Sławomir Sieradzki, dyrektor Pionu Rozwoju Gaz-System mówił podczas panelu poświęconego gazomobilności i elektromobilności, że w Europie bardzo dobrze rozwija się rynek bunkrowania (tankowania) statków wykorzystujących LNG, szybko przybywa stacji do tankowania samochodów ciężarowych, natomiast na razie nie rozwinął się segment załadunków gazu płynnego na platformy kolejowe (taką inwestycję planuje polski terminal w Świnoujściu). Generalnie, rynek paliw gazowych wykorzystywanych w transporcie rozwija się bardzo dobrze w tych krajach, gdzie powstały duże instalacje regazyfikacyjne LNG: przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, duże zmian pod tym względem dokonują się we Francji i we Włoszech.

Wioletta Czemiel-Grzybowska, członek zarządu PSG Sp. z o.o., zapowiedziała budowę stacji CNG i LNG. Według niej, Ministerstwo Energii widzi w PSG wiarygodnego partnera, który może przyśpieszyć rozwój gazomobilności w Polsce. - Powierzono nam ustawowo budowę stacji CNG/LNG – mówiła. Wioletta Czemiel-Grzybowska zapowiedziała, że spółka skupi się na aglomeracjach, gdzie mieszka powyżej 100 tys. osób i gdzie jest odpowiednia ilość samochodów.

Do 22 sierpnia 2018 r. zostaną potwierdzone lokalizacje pod budowę stacji do prezesa URE – mówiła Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Według raportu „Paliwa alternatywne w komunikacji miejskiej”, w perspektywie najbliższych dziesięciu lat wyjedzie na ulice polskich miast 3,5 tys. nowych autobusów na paliwa alternatywne. Obecnie w kraju eksploatowanych jest ok. 90 autobusów elektrycznych oraz ok. 350 autobusów na gaz CNG, a kolejne ok. 180 pojazdów z napędem alternatywnym zostało zamówionych.

SK