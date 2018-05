Polska firma w europejskiej misji kosmicznej

Firma Sener Polska weźmie udział w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.

Sener Polska podała, że start misji Biomass, która ma potrwać co najmniej pięć lat, planowany jest na 2021 rok.

Satelita Biomass powstaje w ramach programu ESA „Earth Explorer”.

Jak dodała, wiarygodne dane o zmianach leśnej biomasy umożliwią lepsze zrozumienie zachodzących zmian klimatycznych. Mają też być podstawą dla inicjatyw ONZ na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w wyniku wylesiania w krajach rozwijających się (REDD+)” - wyjaśniono.

Firma Sener Polska, na zlecenie OHB Włochy, zaprojektuje, wyprodukuje oraz przetestuje urządzenia do montażu struktury satelity, w tym urządzenia do transportu pionowego, montażu i demontażu paneli satelity, montażu i demontażu radaru SAR, będącego głównym instrumentem badawczym, a także kontenera do transportu radaru - powiedziała dyrektor generalna Sener Polska Aleksandra Bukała.