Początek sezonu trudny dla producentów szparagów

Początek tegorocznego sezonu szparagowego był trudny dla producentów. Zawiniła ostra zima, dodatkowo wysyp szparagów nastąpił w czasie długiego majowego weekendu - wynika z informacji Polskiego Związku Producentów Szparaga.

Polska produkcja szacowana jest na ok. 6 tys. ton rocznie. Polacy gustują w szparagach bielonych, ale coraz częściej sięgają też po szparagi zielone.

Ten rok zaczął się dla nas niefortunnie. Na początku maja zrobiło się bardzo ciepło, wysyp szparaga nastąpił akurat w długi weekend, gdy handel był ograniczony. Wielu producentów, zwłaszcza szparaga zielonego, miało problemy ze zbytem. Dodatkowo szparagi bardzo mocno ucierpiały zimą, od początku sezonu dają nam sparciałe, puste w środku wypustki. Takich szparagów nie możemy eksportować, więc straty producentów są wysokie - powiedział we wtorek prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga Marian Jakobsze.

Jak dodał, ceny szparagów wynoszące początkowo nawet 20 zł za kilogram, obecnie wynoszą ok. 8-9 zł za kilogram.

Powoli sytuacja się normuje. Szparagi korzystają z dobrej pogody, zaczynają się lepiej wypełniać. Towar jest jakościowo coraz lepszy - powiedział.

Marian Jakobsze dodał, że konsumenci szparagów w Polsce to wciąż przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części Polski i stolicy kraju. Cały czas najpopularniejszy jest szparag bielony, choć coraz więcej amatorów zyskują szparagi zielone. Jeszcze kilka lat temu szparagi zielone stanowiły ok. 10 proc. rodzimego rynku, a obecnie - zdaniem Jakobsze - to już ok. dwudziestu procent.

Polski Związek Producentów Szparaga działa od 1993 roku. Skupia ok. 40 liczących się producentów.

Szparagi to wieloletnia zielona roślina z rodziny liliowatych, zaliczana do najstarszych uprawnych warzyw na świecie. Największymi producentami szparagów są: Chiny, Peru i Meksyk.

Okres zbiorów szparagów w Polsce trwa zazwyczaj od drugiej połowy kwietnia do 24 czerwca. Wielkość polskiej produkcji to ok. 6 tys. ton rocznie, w Chinach jest to ok. 520 tys. ton.

Szparagi to bogate źródło witamin z grupy B, kwasu foliowego, witaminy C, soli mineralnych i błonnika. Roślina jest ceniona ze względu na działanie antyrakowe, regulujące gospodarkę wodną organizmu i zapobiegające wadom zwyrodnieniowym układu nerwowego. Jest także traktowana jako afrodyzjak.

