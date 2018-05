Branżę ubezpieczeniową czekają wyzwania

W Sopocie trwa VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. W spotkaniu udział biorą przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, a wśród zaproszonych gości i panelistów nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz, administracji państwowej i parlamentarzystów.

Na kongresie przemawiali m.in. minister finansów Teresa Czerwińska, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, senator Grzegorz Bierecki i sędzia Trybunału Stanu, były marszałek Sejmu Józef Zych.

Tegoroczny Kongres przebiega pod hasłem: Niedoubezpieczenie – nowe ryzyka – technologie.

Jak ubezpieczać zmieniający się świat.

Na niniejsze pytanie starają się odpowiedzieć czołowi eksperci branży. Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź prezesa największego polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Pawła Surówki z grupy PZU.

Surówka wyjaśnił, że jego firma na bieżąco analizuje rynek i przykłada ogromną wagę do zagrożeń przyszłości

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie w sferze Cyber, które zmieniają się dynamicznie, w których istnieje ogromna luka niedoszacowania. Nasi analitycy od lat badają zachowania klientów i rynku, starając się wypracowywać najlepsze rozwiązania dla nas, dla branży i dla naszych klientów. O wynikach informujemy władze, dzięki czemu mamy nadzieję na skuteczniejsze prawo, które będzie pomocne w nowych czasach. Jak do tej pory Polska nie była jeszcze ofiarą cyberataków na tak dużą skalę, jak niektórzy nasi sąsiedzi, z Europy Wschodniej, ale musimy być na to przygotowani. Konieczne jest minimalizowanie ryzyka i strat – podkreślił Surówka.

Prezes PZU zwrócił uwagę na zmieniające się wyzwania, ale i rzeczywistość.

Należy brać pod uwagę warunki pogodowe, zmiany klimatyczne i podobne czynniki. Niestety wielu Polaków wciąż nie ma odpowiedniej wiedzy o ubezpieczeniach, co najlepiej pokazał nam przykład powodzi. Jakiś czas temu w jednym z rejonów zagrożonych powodzią, w trakcie nadchodzącej fali powodziowej, zrobiliśmy eksperyment i nie wycofaliśmy tego typu ubezpieczeń z rynku, a mimo to liczba polis drastycznie nie wzrosła. To świadczy o braku świadomości wielu naszych rodaków i tu konieczne są odpowiednie działania edukacyjne – powiedział prezes Surówka.