Andrzej Duda na Forum Ekonomicznym w Gruzji

Prezydenci Gruzji, Polski i Słowacji: Griorgi Margwelaszwili, Andrzej Duda i Andrej Kiska oraz premier Gruzji Griorgi Kwirikaszwili spotkają się na Forum Ekonomicznym w Tbilisi. Obrady odbędą się w dniach 25-26 maja.

Gospodarze spodziewają się około 250 ważnych gości, którzy będą reprezentować sektor gospodarczy, władze: wykonawczą, ustawodawczą oraz samorządową, ekspertów i dziennikarzy z Unii Europejskiej, Kaukazu Południowego, Iranu oraz Azji Centralnej. Dyskusje będą prowadzone w dwóch ścieżkach – politycznej i gospodarczej.

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas Forum:

-Stowarzyszenie Gruzji z Unią Europejską - szanse i wyzwania DCFTA, co dalej?

-Okrągły stół: Wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i cele euroatlantyckie Gruzji

-Prowadzenie biznesu w Gruzji: plusy i minusy

-Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego

-Gruzja i obszar południowego Kaukazu perspektywicznym obszarem tranzytowym

-Polska i Gruzja na arenie międzynarodowej w 100 lat po odzyskaniu niepodległości

Forum w Tbilisi to nie tylko rozmowy na temat najważniejszych zagadnień dotyczących makroekonomii, energetyki oraz wizji Południowego Kaukazu w najbliższych dekadach. To także bogaty program kulturalny ze zwiedzaniem Starego Miasta w stolicy Gruzji oraz wyjazd do jednego z najstarszych miast w tym kraju – Mcchety. Historycznej stolicy kraju i kolebki narodu gruzińskiego, której zabytki wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Gruzji Griorgi Margwelaszwili. Organizatorami są – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.