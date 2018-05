WIG 20 kończy sesję solidnym wzrostem

We wtorek WIG 20 zakończył sesję 1-proc. wzrostem, a indeks średnich spółek znalazł się na minusie. Wśród blue chipów najmocniej w górę poszła wycena CD Projektu, a spadkom przewodziła Energa. Na szerokim rynku mocno zniżkował m.in. kurs Trakcji.

WIG 20 odnotował po godz. 16.00 mocny wzrost i zakończył sesję 1,0 proc. zwyżką do 2.236,40 pkt. WIG poszedł w górę o 0,47 proc. do 58.869,00 pkt., a mWIG 40 spadł o 0,47 proc. do 4.554,32 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 990 mln zł, w tym 796 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PZU (141 mln zł). Kurs spółki spadł na zamknięciu o 1,8 proc.

O 7,0 proc. do 137,00 zł zwyżkował na zamknięciu CD Projekt i był to największy wzrost wśród blue chipów.

Spółka potwierdziła, że wystąpi z godzinną prezentacją na targach gier komputerowych E3, które odbędą się w Los Angeles w dniach 12-14 czerwca - podał Bloomberg. W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że CD Projekt zaprezentuje podczas targów E3 grę RPG przygotowaną na Play Station 4, Xboksa One oraz komputery osobiste.

Ponad 3-proc. zwyżkę odnotowały na zamknięciu Cyfrowy Polsat oraz PKO BP. O ponad 2,0 proc. wzrosła wycena Lotosu i Orange Polska, a kurs PGNiG poszedł w górę o 2,0 proc

Wśród blue chipów najmocniej zniżkował kurs Energi (-3,7 proc.).

Wydaje się, że duża część indeksu jest słaba i że jest to raczej spowodowane ogólną sytuacją rynkową niż czynnikami specyficznymi dla spółki - powiedział Tomasz Duda, analityk z Erste Group.

Tauron zniżkował o 0,9 proc., PGE o 1,2 proc., a Enea o 1,0 proc.

Na szerokim rynku najmocniej spadły notowania Gino Rossi (-32,9 proc.). Przychody grupy Gino Rossi w kwietniu 2018 roku wyniosły 20,6 mln zł i były o około 19 proc. niższe rok do roku - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie komunikatu spółki.

Mocny spadek odnotowała także Trakcja, której kurs spadł o 17,8 proc. do 4,81 zł i znalazł się najniżej od sierpnia 2013 r. Notowania Torpolu zniżkowały o 7,2 proc., a ZUE o 0,7 proc.

Spadkiem wyróżnił się także m.in. Idea Bank (-9,6 proc.).

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrósł kurs AmRestu (+4,2 proc.), a największy spadek odnotowały Medicalgorithmics (-8,2 proc.) oraz Stalprodukt (-4,6 proc.).

O 3,4 proc. spadła na zamknięciu wycena Inter Cars. Skonsolidowane przychody Inter Carsu w kwietniu 2018 roku wyniosły 704,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 29,8 proc. - podała grupa w komunikacie w poniedziałek wieczorem. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 2.348,2 mln zł przychodów, więcej o 12,9 proc. niż rok wcześniej.

