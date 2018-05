PAIH: w czerwcu ruszy biuro handlowe w Kairze

W czerwcu zacznie działać biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kairze. Według PAIH Afryka Północna to dla polskich inwestorów i przedsiębiorstw obiecujący rynek. Chodzi m.in. o firmy budowlane, ale też producentów żywności.

Afryka Północna to dla polskich inwestorów i przedsiębiorstw bardzo obiecujący rynek. Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu i zwiększająca się siła nabywcza jego mieszkańców daje mocne fundamenty do intensyfikacji współpracy gospodarczej. W związku z tym już w czerwcu zacznie działać nasze biuro handlowe w Kairze - zapowiedział podczas wtorkowego seminarium na temat możliwości eksportowych do Egiptu, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger.