Będzie projekt nowej Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów intensyfikuje prace nad nową Ordynacją podatkową, chcemy do końca roku skierować ten projekt do parlamentu - powiedziała we wtorek w TVP Gdańsk minister finansów Teresa Czerwińska.

Szefowa resortu finansów była gościem programu „Forum Panoramy”.

Intensyfikujemy działania nad nową Ordynacją podatkową. To jest (…) taki fundament funkcjonowania systemu podatkowego. Chcemy wprowadzić nowoczesne rozwiązania i chcemy - mamy taką ambicję - żeby do końca roku skierować ten projekt do parlamentu. Już ponad dwa lata prace nad tym trwają” - powiedziała Czerwińska pytana o zmiany planowane przez MF.

Dodała, że kolejną sprawą, na której skupia się ministerstwo to dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

To jest doszczelnienie sektora paliwowego poprzez system monitorujący pomiar paliwa w cysternach. To jest także uszczelnienie branży elektro, IT - tam gdzie mamy do czynienia z mikro przesyłkami, czyli prześwietlanie mikro przesyłek - wyjaśniła.

Czerwińska była też we wtorek gościem audycji „Jaka zmiana” w Radiu Gdańsk.

Mówiła w niej m.in. o Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. JPK dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. JPK objął swoim działaniem 1,6 mln płatników VAT, nawet tych najmniejszych. System, w ograniczonym zakresie, funkcjonował od 2016 r.

Chcę bardzo serdecznie podziękować naszym przedsiębiorcom, zwłaszcza tym małym, mikro, którzy w sposób znakomity wywiązali się z tego obowiązku, w sposób bardzo zdyscyplinowany i terminowy. Do końca terminu, czyli końca lutego blisko 95 proc. z tego obowiązku się wywiązało - powiedziała minister.

Zaznaczyła, że w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego zebrano miliony danych. „Są wykorzystywane do tego, żeby nie utrudniać życia przedsiębiorcom, ale żeby je ułatwić, żeby kontrole były bardziej celowane. Żebyśmy szli z kontrolami tam, gdzie mamy istotne podejrzenia co do tego, że są nieprawidłowości, a nie kierowali kontrole w sposób prewencyjny i trochę przypadkowy” - podkreśliła.

Wykryliśmy 85 tys. faktur do sprawdzenia, czyli tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo albo pomyłki, albo nadużycia - poinformowała Czerwińska.

